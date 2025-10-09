Concurso Unificado de PE oferece 460 vagas com salários de até R$ 11,3 mil

O Governo de Pernambuco abriu inscrições para o primeiro Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU), com quase 500 vagas e salários de até R$ 11,3 mil.

O que aconteceu

São 460 vagas para cargos de Analista, Assistente e Gestor Governamental em nove órgãos estaduais (veja lista abaixo). O candidato poderá concorrer para até três cargos, sendo um de cada bloco.

Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe)

Agência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (ATI)

Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH)

Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape)

Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase)

Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem)

Secretaria de Administração (SAD)

Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE)

Secretaria de Planejamento e Gestão de Desenvolvimento Regional (Seplag)

Os salários chegam a R$ 11.359,85, para gestor governamental. As remunerações partem de R$ 2.189,17, com o cargo de Assistente de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial.

Esta será a primeira edição do Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU). O edital foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado.

Como se inscrever, taxa e isenção

As inscrições começaram hoje, às 10h (de Brasília), e seguem até às 23h59 do dia 7 de novembro. Elas são feitas através do site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame.

A taxa de inscrição varia de acordo com a área selecionada:

Ensino Médio completo: R$ 90

Superior completo (exceto Gestor Governamental): R$ 130

Cargo de Gestor Governamental (todas as áreas): R$ 190

É possível solicitar isenção da taxa de inscrição às 23h59 do dia 14 de outubro. Para isso, é preciso atender algum destes critérios:

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico (o cadastro deve ter sido incluído ou atualizado há no máximo 24 meses).

Ser Doador regular de sangue.

Ser Doador de medula óssea (comprovado por inscrição no REDOME e declaração há pelo menos 12 meses da publicação do Edital).

Ser Doador de livros ao "Banco do Livro" do Estado de Pernambuco (com registro de doação mínima de 50 livros nos últimos 12 meses).

Ter concluído o ensino médio ou técnico em instituição pública há menos de 3 (três) anos da data de publicação do edital, mediante comprovação de hipossuficiência econômica.

Ser pessoa com deficiência (mediante apresentação de Laudo Médico oficial).

Ser Doadora de leite materno (considerada apta por entidade reconhecida).

Ter sido jurado integrante do Conselho de Sentença nas Varas do Tribunal do Júri do Estado de Pernambuco nos últimos 2 (dois) anos.

Provas e locais de aplicação

Cada bloco terá um dia e turno específicos para a realização das provas. Isso permitirá que o candidato concorra a até três cargos, um de cada bloco.

As provas serão realizadas nos dias 14 e 21 de dezembro, em dez cidades:

Afogados da Ingazeira

Araripina

Arcoverde

Carpina

Caruaru

Floresta

Palmares

Petrolina

Recife

Salgueiro

Bloco I - 14 de dezembro (manhã)

Formação específica de nível superior

Bloco II - 21 de dezembro (manhã)

Qualquer área de formação de nível superior

Bloco III - 21 de dezembro (tarde)

Formação de nível médio

O concurso terá provas objetivas, com conhecimentos gerais e específicos, além de uma prova discursiva.

Veja os cargos por bloco:

Bloco I - Formação específica de nível superior

Cargo: Analista de Regulação dos Serviços Públicos Delegados

Órgão: Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe)

Áreas: Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia Civil, Engenharia de Energia, Engenharia de Saneamento, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Jurídica e Tecnologia da Informação

Cargo: Analista em Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

Órgão: Agência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (ATI)

Especialidades: Analista Consultor de Tecnologia da Informação e Comunicação, Analista de Aplicações de Tecnologia da Informação e Comunicação, Analista de Informações de Tecnologia da Informação e Comunicação, Analista de Suporte de Tecnologia da Informação e Comunicação

Cargo: Analista em Gestão Ambiental

Órgão: Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH)

Especialidades: Arquitetura e Urbanismo, Administração, Agronomia, Biologia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia Florestal, Geografia, Geologia, Medicina Veterinária, Psicologia, e Química

Cargo: Analista Jurídico-Previdenciário

Órgão: Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape)

Cargo: Analista em Gestão Socioeducativa

Órgão: Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase)

Especialidades: Assistente Social, Nutricionista, Pedagogo e Psicólogo

Cargo: Analista de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial

Órgão: Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem)

Especialidades: Analista de Sistemas Informatizados, Analista em Estatística e Analista Jurídico

Cargo: Gestor Governamental - Especialidade Administrativa

Órgão: Secretaria de Administração (SAD)

Qualificação: Contador

Bloco II - Qualquer área de formação de nível superior

Cargo: Analista em Gestão Previdenciária

Órgão: Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape)

Cargo: Gestor Governamental

Órgão: Secretaria de Administração (SAD)

Especialidade: Administrativa

Cargo: Gestor Governamental - Especialidade Controle Interno

Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE)

Área: Finanças Públicas, Obras Públicas, Saúde e Tecnologia da Informação

Gestor Governamental - Especialidade Planejamento, Orçamento e Gestão

Órgão: Secretaria de Planejamento e Gestão de Desenvolvimento Regional (Seplag)

Bloco III - Formação de nível médio

Cargo: Assistente em Gestão Ambiental

Órgão: Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH)

Especialidades: Assistente Administrativo, Técnico em Contabilidade, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Química, Técnico em Química Laboratorial e Técnico em Saneamento Ambiental,

Cargo: Assistente de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial

Órgão: Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem)

Especialidades: Agente Administrativo e Agente de Fiscalização Metrológica Legal e Qualidade