Concurso Unificado de PE oferece 460 vagas com salários de até R$ 11,3 mil

Secretaria de Administração de Pernambuco - Divulgação/SAD-PE
Secretaria de Administração de Pernambuco

Colaboração para o UOL

09/10/2025 18h36

O Governo de Pernambuco abriu inscrições para o primeiro Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU), com quase 500 vagas e salários de até R$ 11,3 mil.

O que aconteceu

São 460 vagas para cargos de Analista, Assistente e Gestor Governamental em nove órgãos estaduais (veja lista abaixo). O candidato poderá concorrer para até três cargos, sendo um de cada bloco.

  • Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe)
  • Agência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (ATI)
  • Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH)
  • Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape)
  • Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase)
  • Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem)
  • Secretaria de Administração (SAD)
  • Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE)
  • Secretaria de Planejamento e Gestão de Desenvolvimento Regional (Seplag)

Os salários chegam a R$ 11.359,85, para gestor governamental. As remunerações partem de R$ 2.189,17, com o cargo de Assistente de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial.

Esta será a primeira edição do Concurso Público Unificado de Pernambuco (CPU). O edital foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado.

Como se inscrever, taxa e isenção

As inscrições começaram hoje, às 10h (de Brasília), e seguem até às 23h59 do dia 7 de novembro. Elas são feitas através do site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame.

A taxa de inscrição varia de acordo com a área selecionada:

  • Ensino Médio completo: R$ 90
  • Superior completo (exceto Gestor Governamental): R$ 130
  • Cargo de Gestor Governamental (todas as áreas): R$ 190

É possível solicitar isenção da taxa de inscrição às 23h59 do dia 14 de outubro. Para isso, é preciso atender algum destes critérios:

  • Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico (o cadastro deve ter sido incluído ou atualizado há no máximo 24 meses).
  • Ser Doador regular de sangue.
  • Ser Doador de medula óssea (comprovado por inscrição no REDOME e declaração há pelo menos 12 meses da publicação do Edital).
  • Ser Doador de livros ao "Banco do Livro" do Estado de Pernambuco (com registro de doação mínima de 50 livros nos últimos 12 meses).
  • Ter concluído o ensino médio ou técnico em instituição pública há menos de 3 (três) anos da data de publicação do edital, mediante comprovação de hipossuficiência econômica.
  • Ser pessoa com deficiência (mediante apresentação de Laudo Médico oficial).
  • Ser Doadora de leite materno (considerada apta por entidade reconhecida).
  • Ter sido jurado integrante do Conselho de Sentença nas Varas do Tribunal do Júri do Estado de Pernambuco nos últimos 2 (dois) anos.

Provas e locais de aplicação

Cada bloco terá um dia e turno específicos para a realização das provas. Isso permitirá que o candidato concorra a até três cargos, um de cada bloco.

As provas serão realizadas nos dias 14 e 21 de dezembro, em dez cidades:

  • Afogados da Ingazeira
  • Araripina
  • Arcoverde
  • Carpina
  • Caruaru
  • Floresta
  • Palmares
  • Petrolina
  • Recife
  • Salgueiro

Bloco I - 14 de dezembro (manhã)

  • Formação específica de nível superior

Bloco II - 21 de dezembro (manhã)

  • Qualquer área de formação de nível superior

Bloco III - 21 de dezembro (tarde)

  • Formação de nível médio

O concurso terá provas objetivas, com conhecimentos gerais e específicos, além de uma prova discursiva.

Veja os cargos por bloco:

  • Bloco I - Formação específica de nível superior

Cargo: Analista de Regulação dos Serviços Públicos Delegados
Órgão: Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe)
Áreas: Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia Civil, Engenharia de Energia, Engenharia de Saneamento, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Jurídica e Tecnologia da Informação

Cargo: Analista em Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação
Órgão: Agência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (ATI)
Especialidades: Analista Consultor de Tecnologia da Informação e Comunicação, Analista de Aplicações de Tecnologia da Informação e Comunicação, Analista de Informações de Tecnologia da Informação e Comunicação, Analista de Suporte de Tecnologia da Informação e Comunicação

Cargo: Analista em Gestão Ambiental
Órgão: Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH)
Especialidades: Arquitetura e Urbanismo, Administração, Agronomia, Biologia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Cartográfica, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia Florestal, Geografia, Geologia, Medicina Veterinária, Psicologia, e Química

Cargo: Analista Jurídico-Previdenciário
Órgão: Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape)

Cargo: Analista em Gestão Socioeducativa
Órgão: Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase)
Especialidades: Assistente Social, Nutricionista, Pedagogo e Psicólogo

Cargo: Analista de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial
Órgão: Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem)
Especialidades: Analista de Sistemas Informatizados, Analista em Estatística e Analista Jurídico

Cargo: Gestor Governamental - Especialidade Administrativa
Órgão: Secretaria de Administração (SAD)
Qualificação: Contador

  • Bloco II - Qualquer área de formação de nível superior

Cargo: Analista em Gestão Previdenciária
Órgão: Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco (Funape)

Cargo: Gestor Governamental
Órgão: Secretaria de Administração (SAD)
Especialidade: Administrativa

Cargo: Gestor Governamental - Especialidade Controle Interno
Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE)
Área: Finanças Públicas, Obras Públicas, Saúde e Tecnologia da Informação

Gestor Governamental - Especialidade Planejamento, Orçamento e Gestão
Órgão: Secretaria de Planejamento e Gestão de Desenvolvimento Regional (Seplag)

  • Bloco III - Formação de nível médio

Cargo: Assistente em Gestão Ambiental
Órgão: Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH)
Especialidades: Assistente Administrativo, Técnico em Contabilidade, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Química, Técnico em Química Laboratorial e Técnico em Saneamento Ambiental,

Cargo: Assistente de Gestão em Metrologia e Qualidade Industrial
Órgão: Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem)
Especialidades: Agente Administrativo e Agente de Fiscalização Metrológica Legal e Qualidade

