Topo
Economia

China mira indústria bélica dos EUA e restringe exportação de terras raras

EUA usam terras raras na fabricação de seu famoso caça F-35 - Getty Images
EUA usam terras raras na fabricação de seu famoso caça F-35 Imagem: Getty Images

Do UOL, em São Paulo

09/10/2025 17h41

A China anunciou hoje (9) novas restrições para exportar terras raras, imprescindíveis para a fabricação de equipamentos que vão de baterias elétricas a sistemas de IA (inteligência artificial). A decisão vai afetar a trilionária indústria militar americana às vésperas de uma reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês Xi Jinping.

O que aconteceu

As novas regras entrarão em vigor em 1º de dezembro. Além de apertar o controle sobre a exportação de terras raras —cujas reservas e refino são dominados pelos chineses—, a partir de 8 de novembro Pequim também restringirá as exportações de equipamentos utilizados na fabricação de baterias para carros elétricos, indústria também dominada pela China.

As regras de hoje são mais amplas que as de abril. Na ocasião, a China passou a dificultar a exportação de sete dos 17 tipos de terras raras, além dos ímãs produzidos a partir delas. Algumas das novas regras abarcam todas as terras raras.

A principal vítima pode ser a indústria bélica americana, de US$ 968 bilhões em 2024. O Ministério do Comércio da China afirmou em comunicado que as medidas buscam impedir que metais de terras raras sejam usados em tecnologias com possíveis aplicações militares.

O ministério disse que as exportações de terras raras para fornecedores militares estrangeiros "não serão aprovadas". Governos e empresas estrangeiras afirmam, no entanto, que a maior parte das terras raras seriam usadas para fins civis.

Apple, Nvidia e IA

Empresas americanas de tecnologia também serão afetadas. As terras raras são essenciais para companhias como a Apple e Nvidia —gigante que produz chips que abastecem computadores, celulares e sistemas de IA, o principal motor de crescimento da economia global. Esta semana, a Organização Mundial do Comércio afirmou que o setor responde or quase metade do aumento do comércio global em 2025.

nvidia - Jim Watson/AFP - Jim Watson/AFP
Jensen Huang (centro), CEO da americana Nvidia, discursa ao lado do presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca
Imagem: Jim Watson/AFP

Consideradas o "ouro do século 21", as terras raras também são usadas em produtos da nova economia. Elas são utilizadas na fabricação de ímãs, motores elétricos de drones, robôs de fábrica e turbinas eólicas, por exemplo. A China refina 99% do disprósio do mundo, um tipo de terra rara usada em chips para preservar a estabilidade magnética quando eles super aquecem.

Trump e Xi Jinping

trump xi jinping - Kevin Lamarque/Reuters - Kevin Lamarque/Reuters
Arquivo - Trump e Xi JIngping: os dois vão se encontrar no final do mês para tentar aplacar tensões comerciais
Imagem: Kevin Lamarque/Reuters

Trump e Xi Jinping tem um encontro marcado no final do mês. Entre 30 de outubro e 1º de novembro, eles vão se reunir na cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, na Coreia do Sul. A conversa será sobre as disputas comerciais entre os países, intensificadas desde que Trump iniciou a sobretaxa contra diversos países do mundo. A China já havia restringido as exportações de terras raras para os EUA em abril, em resposta às tarifas impostas por Trump.

O anúncio de hoje deve fortalecer Xi Jinping na reunião. As restrições "ajudam a garantir uma posição forte para Xi se sentar com Trump", disse em comunicado o analista da Evercore ISI, Neo Wang.

Para especialistas, "a China está jogando duro". A medida "poderia colocar Pequim em posição de ter controle total sobre a cadeia global de suprimentos de IA e eletrônicos modernos", disse ao NYT Jimmy Goodrich, pesquisador sênior do Instituto de Conflito e Cooperação Global da Universidade da Califórnia.

A medida pode forçar Trump a investir na indústria de terras raras. "Esta ação reforça a necessidade de uma política industrial americana mais progressista", disse sob reserva um porta-voz do Parlamento americano à CNBC. "Construir cadeias de suprimentos resilientes é uma questão de segurança econômica e nacional."

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Economia

Economia

Luz do Povo: veja quem tem direito e como receber desconto na energia

Economia

Bolsa e dólar reagem a IPCA e queda da MP de bets e bancos

Economia

Diretor da Amcham: Ligação de Trump pode indicar redução ampla em tarifas

Economia

Contas de luz mais caras impulsionam maior inflação de setembro em 4 anos

Economia

Haddad diz que Tarcísio atuou contra MP do IOF para 'proteger a Faria Lima'

Economia

Aprenda a pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS

Economia

Marca de cannabis medicinal foca em bem-estar: 'Não só para doença crônica'

Felipe Salto

Revés no Congresso com MP 1.303 dificulta ainda mais o equilíbrio fiscal

Economia

Confira o calendário do saque-aniversário do FGTS até o fim do ano

Economia

Isenção do IR até R$ 5.000 tem potencial inflacionário, avaliam economistas

Economia

Salário mínimo nacional teve aumento de 7,5% em 2025; veja valor atual

Economia

Governo confirma datas de pagamento do INSS de outubro; confira

Economia

Bolsa Família de outubro: confira calendário de datas de pagamento completo

Economia

CEO da Nestlé: 'Vou embora do escritório às 18h, aconteça o que acontecer'

Economia

Governo sofre derrota e vê caducar MP que traria R$ 17 bilhões aos cofres

Economia

Para desgastar oposição, governo leva MP à votação e é derrotado

Economia

Saque-aniversário do FGTS: entenda o que muda nas regras em novembro

Economia

Resistência à MP dos bancos e bets no Congresso é eleitoral, diz Haddad

Economia

Gol anuncia expansão e contratará 30 copilotos por mês até fim de 2025

Economia

Mulher é reprovada em concurso por ter câncer, mas Justiça anula decisão

Economia

AGU derruba site falso que prometia vagas de emprego nos Correios

Economia

Corrida pré-tarifaço fez porto de Santos bater recorde de embarques

Economia

Auxílio emergencial pago indevidamente: quem terá que devolver valores?

Economia

MP de bets e bancos vai inibir investimentos longos, diz setor financeiro

Economia

O que é o saque de aniversário do FGTS e por que ele mudou?

Economia

Relator da MP das bets e bancos diz que centrão quebrou acordo em votação

Economia

Empréstimo consignado do FGTS: conheça o Crédito do Trabalhador

Economia

Saque-aniversário do FGTS: veja calendário de pagamentos em 2025

Economia

Salário mínimo subiu 7,5% em 2025; saiba o valor do piso nacional

Economia

Datas de pagamento do INSS já estão confirmadas para outubro; veja

Economia

Calendário do Bolsa Família de outubro: veja datas de pagamento

Economia

Senado aprova projeto que facilita portabilidade de salário

Economia

Leilão do Itaú vai até quinta e tem terrenos por menos de R$ 30 mil

Economia

Comissão aprova MP com isenção a LCA e LCI e sem aumento de taxa para bets

Economia

Haddad tenta convencer Congresso a não deixar MP de bets e bancos caducar

Economia

Shell prevê prejuízo de R$ 3,2 bi após abandonar projeto de biocombustíveis

Economia

Shutdown entra no 7º dia com atrasos em aeroportos

Economia

Itaú oferece pagar até 10 salários extras para demitidos, diz sindicato

Economia

Alcolumbre indica Renan Calheiros como relator do projeto de isenção do IR

Economia

Justiça nega pedido do MPF para suspender concursos da Marinha por cotas

Empregos e Carreira

Mutirão de empregos em SP tem mais de 400 vagas voltadas à diversidade

Economia

Ministros de Lula criticam 'pejotização' no STF: 'Cupinização dos direitos'

Economia

Total esquecido em bancos e instituições financeiras recua para R$ 10,46 bi

Política

Ex-embaixador: Trump percebeu que estava prejudicando os próprios EUA

Economia

Fundos de investimento perdem fôlego, mas adicionam R$ 20,1 bi em setembro

Economia

'Enviado veio ao Brasil e levou outra visão do país a Trump', diz professor

Economia

Lula e Trump querem 'virar a página' do tarifaço, afirma Haddad