China mira indústria bélica dos EUA e restringe exportação de terras raras

A China anunciou hoje (9) novas restrições para exportar terras raras, imprescindíveis para a fabricação de equipamentos que vão de baterias elétricas a sistemas de IA (inteligência artificial). A decisão vai afetar a trilionária indústria militar americana às vésperas de uma reunião entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder chinês Xi Jinping.

O que aconteceu

As novas regras entrarão em vigor em 1º de dezembro. Além de apertar o controle sobre a exportação de terras raras —cujas reservas e refino são dominados pelos chineses—, a partir de 8 de novembro Pequim também restringirá as exportações de equipamentos utilizados na fabricação de baterias para carros elétricos, indústria também dominada pela China.

As regras de hoje são mais amplas que as de abril. Na ocasião, a China passou a dificultar a exportação de sete dos 17 tipos de terras raras, além dos ímãs produzidos a partir delas. Algumas das novas regras abarcam todas as terras raras.

A principal vítima pode ser a indústria bélica americana, de US$ 968 bilhões em 2024. O Ministério do Comércio da China afirmou em comunicado que as medidas buscam impedir que metais de terras raras sejam usados em tecnologias com possíveis aplicações militares.

O ministério disse que as exportações de terras raras para fornecedores militares estrangeiros "não serão aprovadas". Governos e empresas estrangeiras afirmam, no entanto, que a maior parte das terras raras seriam usadas para fins civis.

Apple, Nvidia e IA

Empresas americanas de tecnologia também serão afetadas. As terras raras são essenciais para companhias como a Apple e Nvidia —gigante que produz chips que abastecem computadores, celulares e sistemas de IA, o principal motor de crescimento da economia global. Esta semana, a Organização Mundial do Comércio afirmou que o setor responde or quase metade do aumento do comércio global em 2025.

Jensen Huang (centro), CEO da americana Nvidia, discursa ao lado do presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca Imagem: Jim Watson/AFP

Consideradas o "ouro do século 21", as terras raras também são usadas em produtos da nova economia. Elas são utilizadas na fabricação de ímãs, motores elétricos de drones, robôs de fábrica e turbinas eólicas, por exemplo. A China refina 99% do disprósio do mundo, um tipo de terra rara usada em chips para preservar a estabilidade magnética quando eles super aquecem.

Trump e Xi Jinping

Arquivo - Trump e Xi JIngping: os dois vão se encontrar no final do mês para tentar aplacar tensões comerciais Imagem: Kevin Lamarque/Reuters

Trump e Xi Jinping tem um encontro marcado no final do mês. Entre 30 de outubro e 1º de novembro, eles vão se reunir na cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, na Coreia do Sul. A conversa será sobre as disputas comerciais entre os países, intensificadas desde que Trump iniciou a sobretaxa contra diversos países do mundo. A China já havia restringido as exportações de terras raras para os EUA em abril, em resposta às tarifas impostas por Trump.

O anúncio de hoje deve fortalecer Xi Jinping na reunião. As restrições "ajudam a garantir uma posição forte para Xi se sentar com Trump", disse em comunicado o analista da Evercore ISI, Neo Wang.

Para especialistas, "a China está jogando duro". A medida "poderia colocar Pequim em posição de ter controle total sobre a cadeia global de suprimentos de IA e eletrônicos modernos", disse ao NYT Jimmy Goodrich, pesquisador sênior do Instituto de Conflito e Cooperação Global da Universidade da Califórnia.

A medida pode forçar Trump a investir na indústria de terras raras. "Esta ação reforça a necessidade de uma política industrial americana mais progressista", disse sob reserva um porta-voz do Parlamento americano à CNBC. "Construir cadeias de suprimentos resilientes é uma questão de segurança econômica e nacional."