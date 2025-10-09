Bolsa e dólar reagem a IPCA e queda da MP de bets e bancos

Os investidores do mercado brasileiro reagem de forma cautelosa à derrota do governo no Congresso, depois que a MP que aumentava tributação sobre investimentos, bancos e bets foi derrubada no Congresso, em uma sessão marcada ainda pela divulgação do IPCA. Na parte da manhã, Bolsa e dólar operaram com variações ao redor da estabilidade, sem tendência firme.

O que aconteceu

Bolsa abriu em alta, mas cede. O Ibovespa, principal índice de ações do mercado brasileiro, tinha variação positiva desde a abertura, atingindo alta de 0,75% aos 142.345 pontos às 10h30, mas passou a ceder para o patamar de 142.090 pontos, leve aixa de 0,04% às 11h30.

Aumento de impostos barrado. A MP 1303 derrubada no Congresso propunha aumento de impostos para algumas operações do mercado financeiro. O come-cotas, por exemplo, que taxa fundos duas vezes por ano, em maio e novembro, mesmo sem o investidor resgatar a cota, subiria de 15% para 18%. A taxa sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP), forma de distribuição de lucros aos acionistas, também subiria, de 15% para 18%.

Maior alíquota média para fundos preocupava mercado. Outro fator considerado negativo por gestores de recursos que abortado com a queda da MP 1303 era a equalização da tributação dos fundos em 18%, independentemente do vencimento. Na regra atual, o aplicador paga mais Imposto de Renda se saca o recurso no curto prazo (22,5% até seis meses), sendo beneficiado se mantém a aplicação por mais tempo (15% a partir de dois anos).

A aplicação de uma alíquota média para todos os casos desestimularia alocação dos investidores por mais tempo. Carlos André, presidente da Anbima

Estabilidade de regras favorece Bolsa. A manutenção do sistema de tributação atual, com alíquotas diferentes para diferentes prazos, e a recusa de aumento de taxação, abre espaço para que as ações negociadas em Bolsa possam sustentar o ciclo de valorização que tem predominado neste ano, segundo profissionais de mercado. Neste ano, o Ibovespa acumula alta de 18% até o fechamento de ontem.

Inflação abaixo do esperado. A divulgação do IPCA, índice oficial de preços no país, abaixo do esperado pelo mercado, também ajuda a Bolsa porque sustenta cenários de início de corte de juros no Brasil na virada de 2025 para 2026. Ambiente de juros menores favorece o consumo das famílias, que alimenta as vendas das empresas, além de reduzir os custos financeiros das companhias com ações negociadas em Bolsa.

Se a gente tirar a energia elétrica e olhar a parte de serviços, de núcleos e de difusão, acho que são três aberturas do índice que mostram um progresso no controle da inflação. A gente caminha no sentido de poder cortar juros no ano que vem. Paulo Gala, economista da FGV

Dólar oscila perto da estabilidade. O sentimento positivo que alimentou a valorização das ações brasileira no começo da manhã desta quinta-feira teve efeito menor no mercado de câmbio. Depois de abrir em queda, a moeda americana passou a subir, para variação de 0,29% a R$ 5,360, no câmbio comercial à venda às 11h30.

Cenário exterior ajuda real. De um lado, a queda do dólar ante outras moedas de economias emergentes, caso da brasileira, dá alguma sustentação ao real. A moeda brasileira tem ordens de compra de investidores globais que estão ajustando carteira, trocando dólar por divisas de outros mercados com taxas de juros mais elevadas, caso do Brasil.

Despesas do governo no radar. Por outro lado, volta a ganhar corpo no mercado a preocupação com a capacidade do governo em conter o aumento das despesas públicas e, por tabela, enfrentar a trajetória de crescimento da dívida pública. Esse é um fator que o Banco Central tem observado para definir a política de juros.

Queda da MP de bets e bancos impacta arrecadação do governo. O texto da MP 1303 derrubada no Congresso projetava um saldo positivo no orçamento público federal da ordem de R$ 46,5 bilhões até o fim de 2026, com medidas que incluíam maior tributação e corte de despesas, sendo uma arrecadação extra de R$ 17 bilhões já para 2025. Sem esses recursos, surge a dúvida sobre quais alternativas o governo vai buscar para equilibrar o orçamento.

Alternativas do governo

Ministro da Fazenda diz que diversas alternativas vão ser analisadas. Em entrevista a jornalista na manhã desta quinta-feira, Fernando Haddad disse que diversas alternativas serão apresentadas ao Presidente Lula para compensar a menor arrecadação prevista para o governo após rejeição da Medida Provisória 1303.

Preocupação maior com 2026. Haddad disse que o impacto da arrecadação frustrada pela queda da MP 1303 neste ano é "muito pequeno". Por isso, o governo terá tempo para avaliar "com calma" alternativas que compensem a arrecadação menor.