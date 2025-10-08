Relator da MP das bets e bancos diz que centrão quebrou acordo em votação

O governo Lula enfrenta dificuldades para aprovar a MP 1303, que trata da tributação de bets, instituições financeiras e investimentos. Segundo o deputado Carlos Zarattini (PT-SP), em entrevista ao Mercado Aberto, do Canal UOL, a pauta está contaminada por aspectos eleitorais e o centrão quebrou acordo pela aprovação.

A pauta está contaminada pela questão eleitoral. Houve uma junção na comissão especial do centrão com a extrema-direita, na tentativa de derrotar a medida provisória. Ou seja, avançou ontem a pauta eleitoral e não a pauta do que é melhor para o país. Então, hoje, nós vamos para o plenário, nós vamos disputar a aprovação dessa medida provisória e vamos chamar a atenção, chamar a atenção da população do Brasil para essa questão. Nós precisamos garantir melhorias para o povo brasileiro. Nós precisamos garantir segurança, nós precisamos garantir educação, saúde. E nós precisamos de recursos para isso.

Zarattini denuncia quebra de acordo por parte da bancada do agro, do PP, União Brasil e Republicanos na votação.

Não só nós tivemos uma quebra de acordo por parte da bancada do agro, que foi atendida no seu pleito, mas tivemos quebra de acordo também pelo PP, pela União Brasil e pelos republicanos. Então nós sentimos muito essa forma como foi conduzida pelos representantes desses partidos, porque eles foram atendidos, houve uma negociação. A negociação, quero dizer aqui ao público, nós não negociamos questões que são caras para o governo, nós negociamos aquilo que era possível abrir mão, mantendo o principal. O governo teve toda a boa vontade.

Zarattini diz que o governo fez concessões para negociar, mantendo o essencial da MP.

Negociamos o que era possível, mas mantivemos o essencial da medida provisória, que é a garantia de recursos que não vêm da população. Recursos que vêm dos bancos, das grandes empresas, recursos que vêm das aplicações financeiras dos mais ricos. Nós fomos atrás daquelas aplicações de criptomoedas, deixamos de aumentar a tributação das bets, mas, ao mesmo tempo, criamos um programa para recuperar o que elas não pagaram nos anos Bolsonaro. Então nós estamos fazendo de tudo para garantir os recursos para o governo no ano que vem.

O deputado também alerta para o risco de o governo ter que buscar alternativas caso a MP não avance, mas reforça que o objetivo é evitar aumento de gastos e garantir a redução dos juros.

É uma preocupação porque o governo vai ter que utilizar de outras formas para tentar resolver esse problema. O governo vai ter que buscar outros instrumentos. E aí, essa pergunta você deveria fazer, ou deverá fazer, eu acredito que nós ainda vamos aprovar a medida provisória para o Fernando Haddad, porque aí ele tem outros instrumentos, ele vai adotar outras medidas para garantir o cumprimento da meta o ano que vem. Esse é o objetivo principal, nós precisamos reduzir a taxa de juros. Eu gostaria de saber do Centrão e dos bolsonaristas que tanto falam em cumprimento de metas, se eles querem negar isso por uma questão eleitoral.

