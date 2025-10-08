Para desgastar oposição, governo decide votar MP mesmo que seja derrotado

Líderes da base do governo anunciaram que vão levar a medida provisória que pode arrecadar R$ 17 bilhões ao governo para votação na Câmara independentemente de qual seja o resultado. A ideia é desgastar os que forem contra o projeto.

O que aconteceu

A decisão foi do presidente Lula (PT). O petista entrou nas negociações e convocou uma reunião no almoço com os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e lideranças partidárias.

Quer a "digital" de quem votar contra a proposta. O União Brasil, o PP, o PL e o Republicanos já comunicaram que serão contrários à MP. Justificam a posição por serem contra o "aumento de impostos". Os partidos somam 242 votos no plenário. A proposta precisa de 257 votos para ser aprovada ou rejeitada em maioria simples. O PSD decidiu orientar o voto contrário, mas a bancada está dividida.

O governo vai à votação planejando retomar o discurso dos ricos contra pobres. A intenção é mostrar quais partidos foram contrários ao que o PT chama de cobrar imposto da parte rica da sociedade.

Líderes da base governista vão propor resgaste do texto original. Após o que chamaram de "quebra de acordo", vão propor uma emenda para retomar o texto original, que previa a arrecadação de R$ 20 bilhões, em vez dos R$ 17 bilhões que foram previstos após alívio para bets e isenção a letras de crédito do agronegócio. Com isso, voltaria uma taxação maior (de 12% para 18%) para as apostas esportivas e para LCA e LCI.

Governo conta voto a voto. O Planalto exonerou três ministros para votarem a favor da proposta. São Celso Sabino (União-PA), do Turismo, André Fufuca (PP-MA), do Esporte, e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), de Portos e Aeroportos. Eles são de partidos que fecharam questão contra o projeto. Fufuca e Sabino enfrentam punições de suas legendas após permanecerem no governo.

A MP previa tributar aplicações financeiras. Será argumentado que parte da Câmara preferiu aliviar para os mais ricos. O líder do PT na Casa, Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou que a Câmara está protegendo bancos e bets. As duas atividades econômicas passariam a pagar mais imposto e ficarão isentas caso a MP seja derrubada.

O discurso mira a oposição. PP, União Brasil, Republicanos e PL estão no bloco de partidos que pretendem apoiar uma candidatura de centro-direita contra Lula na corrida presidencial. A base governista diz que houve "sabotagem" dessas siglas e que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, entra "de cabeça na corrida presidencial".

É importante todo mundo mostrar sua cara. Eu acho que chegou a hora de a onça beber água.

José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara

Pode ser uma derrota importante do governo no Congresso. A base governista não chegou a um acordo para aprovar a principal proposta de arrecadação para o orçamento. Ela foi publicada em 11 de junho e era válida até hoje. Sem a aprovação dos parlamentares, ela caduca.

A proposta tem previsão de dar R$ 17 bilhões aos cofres públicos. No início da tramitação do projeto, o governo falava em uma arrecadação de R$ 20 bilhões e uma redução nas despesas de R$ 15 bilhões —ou seja, um montante total da ordem de R$ 35 bilhões. As negociações desidrataram a proposta e, mesmo assim, não houve sucesso.

Governo negociou até o último dia. A proposta teve sua votação adiada por diversas vezes na tentativa de chegar a um consenso com todos os setores afetados. Ontem, o relator alterou a proposta. Manteve a isenção a letras de crédito do agro (LCA) e reduziu a taxa para as apostas esportivas. Isso reduziu a arrecadação estimada em R$ 3 bilhões.

Mudanças não foram o suficiente. Mesmo atendendo às demandas do centrão e do agro, ao votar o relatório na comissão mista, União Brasil, PP e Republicanos, além do deputado Pedro Lupion, presidente da FPA (Frente Parlamentar do Agronegócio), foram contra. O texto acabou sendo aprovado por 13 votos a favor e 12 contra, ou seja, com apenas um voto de vantagem.

Deputados acusam o centrão de trabalhar contra Lula e "antecipar o calendário eleitoral". Lindbergh disse que a articulação tem o envolvimento de caciques do centrão, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Tarcísio nega. Ele também apontou articulações contra o projeto do presidente do PP, Ciro Nogueira, e do presidente do União Brasil, Antônio Rueda.

Governo já tem "plano B". A colunista Carla Araújo apurou que a ideia de "taxar ricos" e buscar uma justiça tributária deve ser mantida. Isso significa que o governo vai propor outras maneiras de taxar as bets e os investimentos. Outra opção é cortar emendas parlamentares em até R$ 10 bilhões.