O que é o saque de aniversário do FGTS e por que ele mudou?

O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou novas regras com limites para o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), que entram em vigor a partir de 1º de novembro. Elas foram aprovadas ontem.

Qual é a diferença entre o saque-rescisão e o saque-aniversário?

Saque-rescisão: esta modalidade está disponível há mais de 30 anos e permite que o trabalhador retire todo o saldo de sua conta do FGTS quando é demitido sem justa causa. É a modalidade padrão, disponível a todos quando um trabalhador ingressa no fundo.

Saque-aniversário: criada no governo Bolsonaro em 2020, esta modalidade opcional permite que o trabalhador retire parte do seu saldo anualmente, no mês do seu aniversário, com prazo de até 60 dias para o saque. Para receber, trabalhador precisa solicitar a adesão ao saque-aniversário por meio do site ou aplicativo do FGTS. O percentual disponível para a retirada varia entre 5% a 50% do saldo do fundo, além de uma parcela adicional. Ao optar por esse tipo de saque, o trabalhador perde o direito de retirar o saldo total em caso de demissão sem justa causa, recebendo apenas a multa rescisória de 40%.

O que aconteceu

Trabalhador que aderir ao saque-aniversário deverá esperar 90 dias para realizar a primeira retirada do dinheiro. Além disso, há um novo limite para operações: será permitido apenas um saque por ano.

Também será possível pedir a antecipação de até cinco saques-aniversário no período de um ano; no entanto, o trabalhador só receberá estes adiantamentos ao longo de cinco anos (com uma parcela por ano). Após este prazo, o trabalhador poderá realizar apenas até três antecipações do saque-aniversário, a serem recebidas em três anos.

Antes, não havia um limite para este tipo de adiantamento, que funciona como um empréstimo da própria "poupança" do trabalhador. Quaisquer limites impostos para a compra de uma casa, por exemplo, eram definidos pelas instituições financeiras envolvidas no negócio. Há trabalhadores que faziam "empréstimos" do saque-aniversário para pagar com antecipação anual até 2056, exemplificou o MTE.

Também não será mais possível retirar todo o saldo da conta do FGTS de uma vez no saque-aniversário. Agora, o limite mínimo da parcela é de R$ 100 e o máximo é de R$ 500. Assim, o trabalhador poderá antecipar até cinco parcelas de R$ 500 na nova regra, realizando um "empréstimo" de R$ 2.500.

Mudanças impedirão que dinheiro deixe de render para o trabalhador e vá parar direto nas mãos das instituições financeiras, além de garantir que o FGTS continue existindo. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, classificou o saque-aniversário como uma "armadilha" para os trabalhadores e lembrou que o governo desbloqueou, no início do ano, cerca de 12 bilhões de contas do Fundo.

Ao ser demitida, a pessoa não pode sacar o saldo do seu FGTS — e demissões acontecem todos os dias. Hoje, já temos 13 milhões de trabalhadores com valores bloqueados, que somam R$ 6,5 bilhões. O saque-aniversário enfraquece o fundo tanto como poupança do trabalhador quanto como instrumento de investimento em infraestrutura, habitação e saneamento. Luiz Marinho, durante a 201ª reunião ordinária do CGFGTS

Entre 2020 e 2025, R$ 236 bilhões do FGTS foram utilizados por trabalhadores como garantia para o pagamento de dívidas, em caso de não cumprimento das parcelas de empréstimos, compras de imóveis, etc. Este processo é conhecido como alienação fiduciária do FGTS.

Atualmente, o fundo conta com 42 milhões de trabalhadores ativos e mais da metade (21,5 milhões) já aderiram ao saque-aniversário. Destes, 70% realizaram operações de antecipação do saldo junto às instituições financeiras, segundo o MTE. Na reunião foi apresentada proposta de utilização de até 10% do saldo do FGTS em operações de crédito consignado, mas ela ainda será analisada pelo Comitê Gestor do Crédito do Trabalhador.

No primeiro semestre, o governo liberou um saque-aniversário "extraordinário" para 12,1 milhões de trabalhadores demitidos sem justa causa entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2025. A medida foi uma manobra para dinamizar a economia.

Trabalhadores receberam em março uma parcela automática de até R$ 3.000, depositada pelo empregador anterior. Se o valor disponibilizado pelo empregador anterior fosse maior do que R$ 3.000, o restante seria liberado em junho.

*Com informações de matéria publicada em 26/02/2025.