MP de bets e bancos vai inibir investimentos longos, diz setor financeiro

Os investimentos de longo prazo serão desestimulados no Brasil se a Medida Provisória 1303 em votação no Congresso for aprovada da forma com que passou na comissão, reduzindo a oferta de capital para projetos de longo prazo e encarecendo o financiamento da dívida pública, segundo a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

O que aconteceu

Alíquotas de Imposto de Renda sobre investimentos serão as mesmas. O texto da MP 1303 iguala a tributação em 18%, não importando o prazo de vencimento. Isso muda a regra atual, em que a taxa varia: 22,5% para aplicações de até 180 dias; 20% de 181 a 360 dias; 17,5% de 361 a 720 dias; 15% acima de 720 dias.

Não haverá vantagem tributária para aplicar no longo prazo. Como as alíquotas passam a ser as mesmas, o investidor deixa de ter um benefício para manter a aplicação por mais tempo.

Dificuldade maior para captar recursos de longo prazo. Para o presidente da Anbima, Carlos André, a equalização do IR para investim,entos para diferentes prazos tende a encarecer a captação de recursos para negócios que demandam capital com foco em vencimentos mais demorados, como infraestrutura, indústria e mesmo agronegócio, afirmou em entrevista ao UOL.

Governo também será impactado. A mesma lógica vai valer para o financiamento do governo, aponta o presente da Anbima. Os investidores não serão estimulados a comprar papéis com vencimentos mais longos, o que deve tornar mais desafiador para o Tesouro Nacional captar recursos por meio de papéis mais longos.

A indústria dos fundos de investimentos responde como uma dos principais fontes de financiamento para a economia real. Desestimular aplicações de longo prazo vai impactar diversos setores. Carlos André, presidente da Anbima

Come-cotas é outro problema. Outro ponto da MP 1303 que preocupa o mercado é o aumento da alíquota na cobrança de imposto que acontece nos meses de maio e novembro de forma antecipada. Atualmente, essa tributação é de 15%.

Antecipação de imposto reduz rendimento dos fundos. O come-cotas é uma cobrança antecipada porque acontece sobre o rendimento do fundo antes mesmo de o aplicador sacar o dinheiro. Como o tributo tira parte da cota, isso reduz o montante total sobre o qual acontece a valorização do patrimônio ao longo do tempo.

É mais um desestímulo para investimento de longo prazo porque o come-cotas impacta mais o aplicador que fica mais tempo. Carlos André, presidente da Anbima

Gestão das carteiras terá que se adaptar à nova tributação. A cobrança de IR com mesma alíquota de 18% sobre investimentos independentemente dos prazos vai impactar as estratégias de toda a indústria, que atingiu R$ 10,4 trilhões. Os gestores terão que ajustar a composição dos fundos à maior demanda por liquidez de curto prazo, apontam gestores de recursos.

Isenção de IR para aplicações de renda fixa. O texto da MP 1303 também manteve isentos de IR ativos de renda fixa, como LCIs (Letras de Crédito Imobiliário), LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio), emitidas por instituições financeiros para financiar os setores imobiliários e agropecuário, respectivamente, além de CRIs (Certificado de Recebíveis Imobiliários) e CRAs, (Certificado de Recebíveis do Agronegócio), emitidos por empresas não financeiras. Esse benefício também provoca distorções no mercado, segundo o próprio governo.

Ministro da Fazenda alerta para desafio do financiamento público. Segundo Fernando Haddad, esses papéis estão disputando interesse do investidor, o que impacta o interesse pelos títulos do Tesouro e, por tabela, a capacidade de financiamento do governo federal.