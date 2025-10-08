Resistência à MP dos bancos e bets no Congresso é eleitoral, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que a oposição tenta atingir o governo por motivação eleitoral, mas acabará prejudicando o Brasil ao votar contra a MP dos bancos e bets, que busca arrecadar R$ 17 bilhões com tributações sobre aplicações financeiras e ativos virtuais para equilibrar o Orçamento do ano que vem. A intenção é compensar a perda de receita causada pela flexibilização na cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

O que aconteceu

O governo não tem votos para aprovar a MP. Partidos do Centrão se mobilizam para votar contrariamente ao projeto, o que, segundo Haddad, é uma estratégia contra o governo Lula (PT) a um ano da eleição. "São os mesmos que desorganizaram o país em 2022 por fins espúrios. Em vez de pensar no país, estavam pensando em si próprios", disse Haddad à imprensa ao citar suposta manobra do governo Jair Bolsonaro (PL) que, segundo ele, "usou o Congresso pra liberar geral o Orçamento, dar calote em um, não pagar o outro e assim por diante para, na farra de gastos que foi feita em 2022, ter vantagens eleitorais".

Agora querem fazer o que foi feito em 2022 invertendo o sinal. [Naquele ano teve] abundância de recursos para ganhar a eleição, e agora querem restringir o Orçamento para prejudicar o governo. Não vai acontecer, vai prejudicar o Brasil.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

O ministro isentou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que teria admitido que a resistência é política. "Todas as questões de mérito foram pactuadas. Tanto é verdade que eu deixo aqui meu agradecimento ao presidente Hugo Motta, que reconheceu isso. Ele e a cúpula da mesa falaram: 'Olha, não é mais uma questão de mérito. Não é mérito que está sendo discutido mais'", afirmou.

Segundo Haddad, o projeto não afetará "99%" dos brasileiros. "É um acordo que não penaliza o trabalhador, não penaliza 99% da população e não penaliza nem o 1% [mais ricos], mas [a MP] chama o 1% à responsabilidade de garantir que o país continue funcionando bem. É um chamamento à responsabilidade do 1%", disse.

Seja bets, seja banco, seja bilionário: é só a justa parte [que lhes cabe].

Fernando Haddad

Mais cedo, o líder do governo na Câmara responsabilizou o governador de São Paulo. José Guimarães (PT-CE) disse que, mesmo sem maioria, o presidente Lula orientou os governistas a votarem o texto a fim de expor os votos contrários. "Quem der o voto vai aparecer quem votou contra o Brasil, e vamos responsabilizar esses agentes políticos externos que estão desde ontem [7] tentando inviabilizar a medida provisória, como o governador de São Paulo [Tarcísio de Freitas, do Republicanos]", afirmou à GloboNews.

O Planalto desconfia da atuação dos governadores de direita nas articulações para que a MP caduque. O objetivo seria criar problemas de caixa para o governo e dificultar a vida do presidente em 2026, ano eleitoral. A aliados, Tarcísio de Freitas negou a suposta articulação ao dizer que está focado na crise de metanol no estado.

Mesmo que a MP seja rejeitada, o governo buscará outras formas de compensar a perda financeira. "Nós vamos continuar perseguindo os mesmos objetivos, independentemente do resultado [da votação]", disse Haddad sem entrar em detalhes, que seriam definidos por Lula. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse que R$ 10 bilhões em emendas parlamentares podem ser contingenciados se a MP não passar.

Governo cede ao Centrão

O governo enfrenta dificuldades para aprovar a MP 1303. Relator do texto na Câmara, o deputado Carlos Zarattini (PT-SP), disse que a pauta está contaminada pelo ano pré-eleitoral e que o Centrão quebrou o acordo durante aprovação da MP na comissão mista, que antecede a votação no plenário. Ele citou a atitude de parte da bancada do agro, do PP, do União Brasil e do Republicanos na votação na comissão, cuja aprovação foi apertada (por apenas um voto) apesar das concessões do governo.

O relator precisou ceder para conseguir a aprovação do texto na comissão especial mista. A previsão de arrecadação caiu de R$ 20 bilhões para R$ 17 bilhões, mas ainda dá fôlego para que o governo não precise cortar programas sociais em ano eleitoral.

A retirada do aumento da tributação sobre as bets é uma das principais mudanças no relatório. A versão original previa a taxação da receita bruta das bets regularizadas com alíquota entre 12% e 18%.

O agro venceu a queda de braço e manteve isenção para letras de crédito. Quando publicou a medida provisória, o governo colocou uma taxa de 5% sobre rendimentos em LCI e LCA. Depois, o relator elevou esse percentual para 7,5%. No relatório aprovado ontem, porém, ele cedeu ao setor e manteve a isenção, como ocorre atualmente.

Veja no que o governo cedeu:

Abriu mão do aumento de 12% para 18% na contribuição das empresas de apostas esportivas; Criou regimes de regularização para apostas esportivas e criptoativos não declarados; Manteve a elevação de 9% para 15% da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) para fintechs; Manteve isenção para LCI, LCA, LIG, LH e LCD (letras de crédito e hipotecárias); Manteve isenção para poupança, CRI, CRA e CPR (títulos ligados ao crédito e ao agronegócio); Reaproximou as regras dos Fundos Imobiliários e do Fiagro das normas atuais, mantendo isenções sobre ganhos de capital e rendimentos imobiliários.

O relator também atendeu a pedidos dos pescadores. Zarattini retirou a necessidade de Cadastro de Identidade Nacional para acesso ao seguro-desemprego para pescadores. Incluiu, porém, a exigência de comprovante de residência para adesão ao Seguro Defeso, um benefício pago durante o período do ano em que a pesca é proibida.

O presidente Lula entrou pessoalmente nas negociações para evitar que a MP caduque. Ele se reuniu hoje com Haddad e com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, além de líderes parlamentares, para tentar destravar a votação, apurou a colunista do UOL Letícia Casado.

