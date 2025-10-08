Governo sofre derrota e vê caducar MP que traria R$ 17 bilhões aos cofres

O governo Lula (PT) não conseguiu o apoio necessário entre os deputados e vai deixar de arrecadar R$ 17 bilhões em 2026 com a medida provisória que taxaria rendimentos de aplicações financeiras e apostas esportivas. A Câmara aprovou o adiamento da votação e, na prática, fez caducar a MP.

O que aconteceu

Foram 251 a 193 votos pelo adiamento. O governo não teve votos suficientes para manter a análise do texto. O deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) apresentou um pedido para a medida provisória ser retirada da pauta de votações e foi aprovado. Com isso, a MP caduca. Ainda seria necessário que ela passasse no Senado.

Derrota importante do governo no Congresso. A base governista não chegou a um acordo para aprovar a principal proposta de arrecadação para o orçamento. Ela foi publicada em 11 de junho e era válida somente até hoje. Nada mais foi votado na Câmara hoje.

Governo foi à votação, mesmo admitindo perder, para mostrar a "digital" de quem fosse contra a proposta. O União Brasil, o PP, o PL e o Republicanos foram contrários à MP por "serem contra o aumento de impostos".

O discurso mira a oposição. PP, União Brasil, Republicanos e PL estão no bloco de partidos que pretendem apoiar uma candidatura de centro-direita contra Lula na corrida presidencial. A base governista diz que houve "sabotagem" dessas siglas e que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, entra "de cabeça na corrida presidencial". Ele nega ter atuado contra a proposta.

O discurso da direita é que a oposição impediu o aumento de imposto. O meme de Taxad foi revivido para ativar a memória do seu eleitorado. O apelido pejorativo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi citado na fala de orientação da liderança da oposição.

Governo contou voto a voto. O Planalto exonerou três ministros para votarem a favor da proposta. São Celso Sabino (União-PA), do Turismo, André Fufuca (PP-MA), do Esporte, e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), de Portos e Aeroportos. Eles são de partidos que fecharam questão contra o projeto e voltam às suas funções amanhã. Fufuca e Sabino enfrentam punições de suas legendas após permanecerem no governo.

A proposta traria R$ 17 bilhões aos cofres públicos. No início da tramitação do projeto, o governo falava em uma arrecadação de R$ 20 bilhões e uma redução nas despesas de R$ 15 bilhões —ou seja, um montante total da ordem de R$ 35 bilhões. As negociações desidrataram a proposta e, mesmo assim, não houve sucesso.

A MP previa tributar aplicações financeiras. O líder do PT na Casa, Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou que a Câmara prefere aliviar para os mais ricos e está protegendo bancos e bets. As duas atividades econômicas passariam a pagar mais imposto e ficarão isentas com a derrubada da MP.

Governo negociou até o último dia. A proposta teve sua votação adiada por diversas vezes na tentativa de chegar a um consenso com todos os setores afetados. Ontem, o relator alterou a proposta. Manteve a isenção a letras de crédito do agro, com as chamadas LCAs, e reduziu a taxa para as apostas esportivas. Isso reduziu a arrecadação estimada em R$ 3 bilhões.

Mudanças não foram o suficiente. Mesmo atendendo às demandas do centrão e do agro, ao votar o relatório na comissão mista, União Brasil, PP e Republicanos, além do deputado Pedro Lupion, presidente da FPA (Frente Parlamentar do Agronegócio), foram contra. O texto acabou sendo aprovado por 13 votos a favor e 12 contra, ou seja, com apenas um voto de vantagem.

Deputados acusam o centrão de trabalhar contra Lula e "antecipar o calendário eleitoral". O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), disse que a articulação tem o envolvimento de Tarcísio e de caciques do centrão, como o presidente do PP, Ciro Nogueira, e o do União Brasil, Antônio Rueda.

Governo já tem "plano B". A colunista Carla Araújo apurou que a ideia de "taxar ricos" e buscar uma justiça tributária deve ser mantida. Isso significa que o governo vai propor outras maneiras de taxar as bets e os investimentos. Outra opção é cortar emendas parlamentares em até R$ 10 bilhões.