Gol anuncia expansão e contratará 30 copilotos por mês até fim de 2025

Nova turma de comandantes da Gol na primeira cerimônia de elevação de nível do ano - Divulgação/Gol
Nova turma de comandantes da Gol na primeira cerimônia de elevação de nível do ano Imagem: Divulgação/Gol

Colaboração para o UOL

08/10/2025 17h09

A companhia aérea Gol anunciou que vai contratar 30 copilotos por mês até o fim de 2025, a fim de suprir 'a maior alta temporada de verão de sua história'.

O que aconteceu

Um novo piloto por dia. Cerca de 30 copilotos ingressarão mensalmente por meio do banco de talentos da empresa para dar conta da maior expansão de malha da história da companhia.

Somado ao ingresso diário de copilotos, a Gol celebra também a promoção de 116 novos comandantes desde o início do ano. Hoje, a companhia conta com cerca de 840 copilotos e 900 comandantes em atuação.

O movimento acompanha o momento de abertura de novas rotas nacionais e internacionais. Segundo a companhia, houve crescimento de 62,1% na oferta internacional e 13,3% no mercado doméstico nos seis primeiros meses de 2025.

Esse movimento acompanha o nosso crescimento: além da expansão da nossa operação, vamos realizar a maior alta temporada de verão da nossa história. As novas contratações e a elevação dos comandantes simbolizam o que temos de mais valioso: gente preparada, apaixonada e pronta para levar a companhia ainda mais longe Celso Ferrer, CEO da Gol

A nova série de contratações acontece quatro meses após a Gol concluir sua reestruturação financeira sob o Chapter 11 nos Estados Unidos e encerrar o processo em Nova York. A companhia deixou a recuperação judicial com um caixa de US$ 900 milhões, endividamento equacionado e grandes planos de retomada.

O processo para chegar a comandante

O processo de elevação de nível para comandantes inicia-se com avaliações técnicas e comportamentais. Os tripulantes aprovados seguem para a fase de formação, composta por cinco dias de aulas teóricas e sete sessões de simulador, incluindo uma avaliação por um examinador credenciado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), que concede a habilitação necessária para o início do treinamento em rota.

O piloto cumpre 100 horas de voo real sob supervisão de um Instrutor de Rota, e então finaliza-se o processo com nova avaliação. Após a aprovação, o piloto realiza um voo de apresentação acompanhado por um comandante da Diretoria de Operações, momento simbólico em que recebe oficialmente as quatro faixas e assume a função de comandante da Gol.

Os novos comandantes têm experiência de 10 a 12 anos como copilotos da companhia e estarão aptos a operar em toda malha aérea, incluindo rotas internacionais.

