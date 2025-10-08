Corrida pré-tarifaço fez porto de Santos bater recorde de embarques

Representantes portuários e secretários de Fazenda minimizaram em depoimento ao Congresso os efeitos do "tarifaço" dos EUA a produtos brasileiros, avaliando que os consumidores norte-americanos foram os principais prejudicados. Eles falaram hoje à Comissão Mista do Congresso Nacional que analisa a MP (medida provisória) que instituiu o plano de ajuda a exportadores afetados pelas tarifas, conhecido como Brasil Soberano.

O que aconteceu

Comissão no Congresso discute efeitos do "tarifaço" imposto pelos EUA. O colegiado formado por deputados e senadores ouve representantes de diversos segmentos para identificar o impacto das sobretaxas para a atividade econômica nacional. O mote das discussões é a MP 1303, chamada de Brasil Soberano, que libera uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para socorrer os exportadores.

Corrida para se antecipar a tarifas fez porto de Santos bater recorde. O diretor-presidente do Porto de Santos, Anderson Pomini, observou que houve uma "corrida da carga" em julho, após o anúncio das tarifas norte-americanas de 50% sobre os produtos brasileiros, mas antes da sua entrada em vigor, em 6 de agosto. "Movimentamos 17,4 milhões de toneladas, um aumento de 6,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Quem tinha suco de laranja pronto, quem tinha carne congelada, quem tinha café, correu para entregar."

Movimento para os EUA caiu após a formalização das tarifas. O diretor de desenvolvimento e gestão do Porto de Suape (PE), Rinaldo Lira, afirma que os norte-americanos foram praticamente excluídos da lista de destino de algumas mercadorias. "Em agosto, não houve registro de exportação de cana-de-açúcar para os Estados Unidos, produto que historicamente sempre esteve entre os mais vendidos", lamentou. Tivemos uma retração abrupta [das exportações aos EUA] a partir de agosto. Suape praticamente desapareceu da pauta exportadora para os Estados Unidos. A gente movimentou somente 173 toneladas no período, uma queda de quase 100% em relação ao mesmo período do ano passado.

Rinaldo Lira, diretor do Porto de Suape

Dirigentes portuários consideram que os EUA amargaram maiores prejuízos. Pomini afirmou que as tarifas contra os produtos brasileiros foram sentidas principalmente no bolso das famílias norte-americanas, "principalmente os consumidores de suco de laranja, café e carne", ressaltou ao avaliar que o preço das proteínas brasileiras dobrou nos EUA.

O suco de laranja consumido nos Estados Unidos vem, quase completamente, do interior de São Paulo. Um movimento de elevação de tarifas só prejudica o consumidor americano. [...] Tem alguma elasticidade, pode diminuir o consumo, mudar para outro tipo de suco na margem, mas, em larga medida, o que vai acontecer é que simplesmente o preço vai ficar mais alto.

Samuel Kinoshita, secretario da Fazenda da SP

Pomini diz que efeito negativo justifica aproximação entre Trump e Lula. Para o presidente do Porto de Santos, os prejuízos resultaram no estreitamento das conversas entre os líderes nas últimas semanas. "Quando você impacta o seu principal consumidor com tarifas, vai haver um aumento no preço do seu produto interno. Não é por acaso que vem 'pintando um clima' [entre os presidentes dos EUA e Brasil]. É porque a economia está pressionando", afirmou.

Quando a economia pressiona, ele olha para qualquer que seja o presidente para fazer as pazes.

Anderson Pomini, diretor-presidente do Porto de Santos

Comissão Mista no Congresso discute Plano Brasil Soberano Imagem: Bruno Spada/Câmara dos Deputados



Lideranças cobram a abertura de novas rotas para o escoamento da produção. Segundo Lira, a identificação de novos mercados tem potencial para ampliar a presença global do Brasil. "Precisamos abrir mercados e estreitar a relação com os Estados Unidos", avalia ele. Pomini segue a mesma linha e afirma que uma interrupção das vendas para outras regiões seria mais danosa. "Se esse 'tarifaço' fosse aplicado pela Ásia, o impacto seria muito grande na nossa economia e no Porto de Santos", destacou.

Exclusão de alguns itens das sobretaxas foi benéfica ao estado de São Paulo. O secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Samuel Kinoshita, afirmou que a remoção de aeronaves da lista final dos produtos que receberiam a cobrança adicional de 40% foi recebida como um alívio, devido à presença da Embraer no mercado norte-americano. "Para nós, era disparado o principal item da pauta", observou.