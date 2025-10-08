Auxílio emergencial pago indevidamente: quem terá que devolver valores?

As pessoas que receberam indevidamente o Auxílio Emergencial, pago durante a pandemia de Covid-19, estão sendo notificadas desde março para devolverem os valores.

Quem precisa devolver

Ao todo, 177,4 mil famílias têm valores a ressarcir e já foram notificadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O valor a ser restituído para a União totaliza R$ 478,8 milhões.

Devem devolver os valores aqueles que receberam o Auxílio Emergencial em 2020 ou 2021 sem atender aos critérios legais de elegibilidade, conforme apuração da pasta. A devolução ocorre apenas para quem foi notificado pelo sistema Vejae, sistema oficial do MDS que permite consultar a situação do Auxílio Emergencial, apresentar defesa, interpor recurso e efetuar o pagamento da devolução, à vista ou parcelada. O acesso é realizado pelo portal Gov.br.

Quais os principais motivos de irregularidade?

emprego formal ativo

recebimento de benefício previdenciário ou assistencial

seguro-desemprego

benefício emergencial (BEm)

rendimentos acima do limite legal

duplicidade de pagamento

recebimento por mais de duas pessoas da mesma família

renda familiar superior a três salários-mínimos

Quem não precisa devolver?

beneficiários do Bolsa Família e inscritos no Cadastro Único

quem recebeu valores inferiores a R$ 1,8 mil

quem têm renda familiar per capita de até três salários-mínimos

As notificações são enviadas por SMS, WhatsApp, e-mail e pelo aplicativo Notifica, com foco nas pessoas com maior capacidade de pagamento e valores mais altos a devolver. O não pagamento dentro do prazo pode resultar em inscrição na Dívida Ativa da União e no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados (Cadin), além da negativação em órgãos de proteção ao crédito.

O ressarcimento deve ser feito diretamente pelo Vejae, via PagTesouro, com opções de pagamento por PIX, cartão de crédito ou boleto/GRU simples (Banco do Brasil).

O prazo para regularização é de até 60 dias, contados da notificação no sistema, com possibilidade de quitação à vista ou parcelamento em até 60 vezes, com parcela mínima de R$ 50 e sem cobrança de juros ou multa Raquel Araújo de Sousa, coordenadora-geral de Pagamento e Controle do MDS

A consulta para saber se há necessidade de devolução deve ser feita no sistema Vejae. Caso apareça uma notificação vinculada ao seu CPF, significa que há pendência a ser resolvida. O sistema assegura o contraditório e a ampla defesa, permitindo a apresentação de recursos pelos cidadãos que não concordarem com a notificação. Há hipóteses em que a defesa ou o recurso é aceito, por exemplo, quando comprovada atualização cadastral, erro em base de dados ou ocorrência de fraude. Nesses casos, o débito é cancelado.

Atenção aos golpes

O MDS informa que não envia links nem boletos de cobrança por e-mail, SMS ou WhatsApp. O cidadão deve acessar diretamente o site oficial do MDS para consultar sua situação. Em caso de dúvida, deve-se utilizar apenas os canais oficiais do MDS.