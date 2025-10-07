Shutdown entra no 7º dia com atrasos em aeroportos

Atrasos e cancelamentos de voos crescem nos Estados Unidos, que entram nesta terça-feira (7) no sétimo dia do "shutdown", a paralisação parcial de serviços públicos americanos por causa do congelamento do orçamento por falta de aprovação no Congresso.

O que aconteceu

Falta de servidores impacta aeroportos. Segundo o órgão responsável pela aviação civil nos Estados Unidos, a FAA (Administração Federal de Aviação), o corte de despesas do governo americano deixa sem pagamento mais de 13 mil controladores de voos e cerca de 50 mil agentes de segurança nos aeroportos. Esses profissionais seguem obrigados a trabalhar, mas as faltas cresceram.

Atrasos em grande aeroportos. Mais de 4 mil voos apresentaram atrasos na segunda-feira (6), segundo monitoramento do FlightAwarew, com transtornos em alguns dos principais terminais dos Estados Unidos, como Newark, próximo a Nova York, Las Vegas e Denver. Na Califórnia, um aeroporto regional teve que interromper as operações por falta de operadores.

Linhas aéreas do Brasil para EUA monitoram situação. As companhias aéreas brasileiras e americanas que operam as rotas entre Brasil e Estados Unidos ainda não registram cancelamento ou reprogramação de voos, mas recomendam aos passageiros com passagens compradas para acompanhar os canais de comunicação das empresas porque o quadro pode mudar.

Setor de turismo está em alerta. Segundo a presidente executiva da Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo), Marina Figueiredo, que representa empresas que montam e vendem os pacotes turísticos a agências e ao público final, o prolongamento do shutdown deve agravar os impactos no turismo brasileiro com destino aos Estados Unidos porque processos de concessão de vistos vão ficar mais demorados.

Comércio exterior teme atrasos nas operações. Além do turismo, as exportações e importações são afetadas por causa da redução de servidores públicos na alfândega. Segundo empresários brasileiros desse setor, nesta semana já podem ocorrer atrasos nos processo de logística, liberação de documentação e pagamentos.

Trump faz aceno para negociação. O presidente dos Estados Unido sinalizou a retomada das negociações para resolver o impasse. Ele disse que ficaria "feliz" de negociar um acordo sobre programas de saúde com os democratas, partido da oposição, desde que o Congresso feche acordo para interromper o shutdown.

Primeira tentativa de acordo fracassou. O Congresso rejeitou na sexta-feira (3) uma primeira tentativa de acordo. Como retaliação, Trump cortou verbas de programas sociais defendidos pela oposição.

Disputa envolve subsídios à saúde. O impasse nas negociações entre governo e oposição envolve a manutenção de programas sociais, como subsídios de saúde prestes.

Shutdown ocorre quando teto do financiamento público é atingido. Quando o endividamento público federal nos Estados Unidos supera o teto definido por lei, o Congresso precisa aprovar um novo orçamento antes do início do ano fiscal, que ocorre no dia 1º de outubro. Até que os congressistas acertem um novo texto, o shutdown permanece.