Shell prevê prejuízo de R$ 3,2 bi após abandonar projeto de biocombustíveis

Imagem: REUTERS/Andrew Boyers/File Photo

07/10/2025 17h01

A Shell prevê um prejuízo de US$ 600 milhões (R$ 3,2 bilhões na cotação atual) no terceiro trimestre de 2025 após abandonar um projeto de biocombustíveis em Roterdã, na Holanda, segundo informou a própria empresa em relatório divulgado nesta terça-feira.

O que aconteceu

A Shell havia aprovado o desenvolvimento da usina de biocombustíveis de 820.000 toneladas por ano em 2021. Porém, a construção foi paralisada no ano passado e o projeto acabou cancelado completamente no início de setembro, segundo informou a Reuters.

A decisão de não retomar as obras foi devido ao projeto ser "insuficientemente competitivo" para atender à necessidade dos clientes por "produtos de baixo carbono acessíveis", segundo Machteld de Haan, presidente de Downstream, Renováveis e Soluções de Energia da Shell.

Ao avaliarmos a dinâmica do mercado e o custo de conclusão, ficou claro que o projeto seria insuficientemente competitivo para atender à necessidade dos nossos clientes por produtos de baixo carbono acessíveis. Foi uma decisão difícil, mas a correta, pois priorizamos nosso capital em projetos que atendem tanto às necessidades dos nossos clientes quanto ao valor para nossos acionistas Machteld de Haan, presidente de Downstream, Renováveis e Soluções de Energia da Shell

O mesmo relatório aponta que os lucros também sofrerão um impacto de US$ 200 milhões a US$ 400 milhões devido ao "rebalanceamento de participações no Brasil". O saldo é decorrente de uma redução de sua participação na produção dos campos de Tupi, na Bacia de Santos, que, segundo um porta-voz da Shell, 'é o curso normal dos negócios', conforme divulgou a Reuters.

