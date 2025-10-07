'Enviado veio ao Brasil e levou outra visão do país a Trump', diz professor

O papel de Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump, trouxe uma visão mais pragmática sobre o Brasil ao presidente americano, favorecendo o diálogo com Lula por telefone, ontem. A avaliação é de Leonardo Trevisan, professor da ESPM, no Mercado Aberto, do Canal UOL.

Eu acho que chegou ao ouvido de Donald Trump uma outra realidade sobre o Brasil, e isso tem nome e sobrenome: chama-se Richard Grenell. Foi o enviado de Trump, que é o ouvido de Trump para resolver causas sensíveis. Foi ele que resolveu o problema da Chevron na Venezuela. Foi ele que abriu caminho na Arábia Saudita. Ele esteve no Brasil no começo de setembro e teve horas de negociação com o vice-presidente Geraldo Alckmin no Rio de Janeiro. Grenell levou outra visão do Brasil para lá. Foi isto que mudou. Trump tem hoje dois interlocutores. Se ele recebe uma pressão muito forte, por parte das coligações em torno de Bolsonaro, ele tem um outro ouvido que ele também escuta, que diz que não é bem assim com o Brasil.

A virada dos EUA em relação ao Brasil é vista por Leonardo Trevisan como resultado da ação conjunta de diplomacia e empresariado brasileiro; há expectativa de avanços e retirada de tarifas sobre produtos nacionais.

Olha, a primeira coisa que nós temos quando olhamos para isso, para este quadro, é a mudança de posição do governo americano. É notório que eles mudaram de posição. Eles tinham uma posição mais de confronto e passaram para uma posição mais de aproximação. Não há dúvida alguma de que quem tomou a iniciativa do telefonema foi o presidente Trump, ele mesmo reconheceu isso. Então, de algum modo, o quadro mudou. A pergunta que nós temos que fazer é por que o quadro mudou. Eu acho que nós temos aí duas vertentes.

A primeira é a ação da diplomacia conjunta brasileira, o profissionalismo dos nossos diplomatas aliado a uma ação absolutamente eficiente do empresariado brasileiro que tem ligações com os Estados Unidos. Os dois agindo em conjunto pressionaram. Eles foram bater na porta dos empresários americanos, pediram uma ajuda para os empresários americanos para se aproximar da Casa Branca e foram absolutamente bem sucedidos.

