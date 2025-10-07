Manter ou vender CDBs do Banco Master? Veja o que dizem especialistas

As dúvidas sobre o futuro do Banco Master depois que o Banco Central vetou a venda da instituição ao BRB aqueceram as negociações desses títulos no mercado secundário, com aumento do deságio (venda abaixo do valor de face). Profissionais de mercado aconselham cautela para investidor antes de decidir manter o papel ou se desfazer dele.

O que aconteceu

Deságio dos CDBs do Master superam 70%. No mercado secundário, onde investidores que têm CDBs de um banco podem vender esses títulos antes do vencimento, os descontos sobre o valor de face aumentaram desde setembro.

Quanto maior o risco, maior o deságio. Quando um investidor quer se desfazer de um CDB antes do vencimento, precisa oferecê-lo no mercado secundário. No caso do Master, a percepção de risco afasta os interessados, e por isso o dono do título dá um desconto — receberá R$ 30 ao revender um CDB no qual investiu R$ 100, por exemplo

Papéis oferecem remuneração muito acima da média. Nas corretoras que vendem CDBs do Master, os rendimentos calculados sobre o preço dos títulos com deságio batem 200% do CDI (certificado de depósito interbancário, índice que acompanha de perto a taxa Selic). Isso representa aproximadamente o dobro do que pagam os grandes bancos.

Decisão sobre o que fazer com CDB do Master varia para cada investidor. Os CDBs em circulação do Master estão sendo pagos normalmente dentro dos prazos. Mas a forte queda de valor dos papéis do banco no mercado secundário preocupa seus detentores. Segundo profissionais de mercado, o investidor precisa considerar alguns fatores antes de decidir se vende antes do prazo e aceita o prejuízo, ou se mantém o ativo até o vencimento.

Aplicação abaixo do limite do FGC

FGC garante até R$ 250 mil aplicados numa mesma instituição. Para quem tem CDBs em um valor protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, a recomendação mais dada por planejadores financeiros é a de manter a posição para evitar o prejuízo do mercado secundário.

Pagamento pelo FGC não é imediato. Quando uma instituição sofre liquidação pelo Banco Central, os investidores que têm ativos garantidos pelo Fundo, caso dos CDBs, têm direito à restituição do valor aplicado corrigido, mas o pagamento não é imediato, podendo levar mais de 30 dias.

Para quem está no limite de R$ 250 mil, o pior cenário seria o banco quebrar, mas o aplicador ainda receberia o investimento corrigido do FGC. É melhor do que vender o título no mercado antes com deságio e perda.

Henrique Soares, planejador financeiro da Planejar

Aplicação acima do limite

Risco é maior para quem supera o limite do FGC. Para o investidor que tem mais de R$ 250 mil aplicados em CDBs do Master, uma opção a ser considerada é reduzir a fatia que supera o teto, aponta o chefe de renda fixa da Suno Research, Guilherme Almeida, como sugestão para quem precisar de parte do capital no curto prazo. "É uma forma de garantir um mínimo sobre aquilo que o FGC não cobre caso o desfecho seja o pior", afirma.

Já para o investidor que tem CDBs do Master acima do valor dos R$ 250 mil, mas não precisa do capital imediatamente, a opção de aguardar deve ser considerada porque o deságio está muito grande.

Lisiê Marques Lema, assessora de investimentos da Booster Investimentos

Negociações ainda em andamento

Venda de ativos do Master no radar. Como ainda há negociações entre o Banco Master e empresas de mercado, uma solução para o caso sem intervenção do Banco Central segue no radar. No melhor dos cenários, um aporte de recursos no banco por venda de ativos ou por entrada de um novo sócio vai permitir que as operações sejam todas honradas e que os donos de CDBs recebam normalmente seus rendimentos sem necessidade do fundo.

Apoio provisório do FGC. Nesse meio tempo, o FGC concedeu um empréstimo para o Master, para que o banco siga rodando enquanto encontra uma solução de mercado e ajuste suas operações de captação.

Para o investidor que aguardou até agora e que não precisa do dinheiro, esperar um pouco mais para dar espaço a um desfecho é uma opção. Henrique Soares, planejador financeiro da Planejar

Como começou a crise

Banco Master atraiu investidores ao oferecer títulos com retornos de até 140% do CDI. Esse modelo expandiu a carteira de ativos do banco nos últimos anos. A carteira em depósitos de CDB do Master saltou de R$ 2,5 bilhões para mais de R$ 40 bilhões desde 2019.

Quando um banco oferece taxas muito acima da média, é sinal de alerta. Rentabilidade alta vem acompanhada de risco alto, e cabe ao investidor fazer perguntas antes de aplicar seu dinheiro.

Dirlene Silva, economista e sócia da DS Inteligência Financeira

Crise começa com dificuldade para manter captações. Como as taxas oferecidas eram mais elevadas, as operações passaram a ser consideradas de alto risco, reduzindo o interesse do mercado por novas operações. O Master passou então a ter dificuldade para seguir com as captações, o que levantou dúvidas no mercado quanto à capacidade da instituição de pagar aos donos dos CDBs em circulação. Consequentemente, esses papéis se desvalorizaram fortemente no mercado

Lições da crise para investidor. Para profissionais financeiros, o caso Banco Master reforça a necessidade de seguir algumas orientações de planejamento.

Diversificar o investimento para dividir a aplicação por tipo de ativo e por emissor.

Não aplicar apenas considerando a taxa de retorno, mas outras condições, como prazo e situação de quem está emitindo o título

Não considerar apenas o fato de a aplicação ser garantida pelo FGC.

Antes de aplicar atraído pela oferta de um rendimento elevado, o investidor precisa ter uma ideia do padrão de mercado para comparar as condições oferecidas pela maior parte de grandes instituições financeiras.

Guilherme Almeida, head de renda fixa da Suno Research

