Topo

Economia

Leilão do Itaú vai até quinta e tem terrenos por menos de R$ 30 mil

Getty Images/iStockphoto
Imagem: Getty Images/iStockphoto

Colaboração para o UOL

07/10/2025 18h56

O Banco Itaú promove um leilão de 82 imóveis em 14 estados com opções por menos de R$ 30 mil.

O que aconteceu

O leilão está aberto para lances até as 11h (de Brasília) de quinta-feira, dia 9. O certame é 100% online e os imóveis podem ser conferidos no site da Frazão Leilões.

Relacionadas

Shell prevê prejuízo de R$ 3,2 bi após abandonar projeto de biocombustíveis

Haddad tenta convencer Congresso a não deixar MP de bets e bancos caducar

Itaú oferece pagar até 10 salários extras para demitidos, diz sindicato

São 82 opções de imóveis, incluindo 45 casas, 30 apartamentos e terrenos. Eles estão espalhados por 14 estados do Brasil: BA, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RS, SE e SP.

O lote mais barato reúne dois terrenos em Itaporanga D'Ajuda (SE) com lance inicial de R$ 27.700. Eles medem 378,00 m² e 366,00 m² e ficam no loteamento Vila Rica do Abais.

Já o imóvel de maior valor é uma casa de 511 m², com piscina, em um condomínio de Mogi das Cruzes (SP). O lance inicial é de R$ 2,7 milhões.

O Banco Itaú informa que quitará débitos de condomínio e IPTU de 2025 até a data do leilão. É possível pagar à vista ou parcelar em até 78 vezes.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Economia

Leilão do Itaú vai até quinta e tem terrenos por menos de R$ 30 mil

Comissão aprova MP com isenção a LCA e LCI e sem aumento de taxa para bets

Haddad tenta convencer Congresso a não deixar MP de bets e bancos caducar

Shell prevê prejuízo de R$ 3,2 bi após abandonar projeto de biocombustíveis

Shutdown entra no 7º dia com atrasos em aeroportos

Itaú oferece pagar até 10 salários extras para demitidos, diz sindicato

Alcolumbre indica Renan Calheiros como relator do projeto de isenção do IR

Justiça nega pedido do MPF para suspender concursos da Marinha por cotas

Mutirão de empregos em SP tem mais de 400 vagas voltadas à diversidade

Ministros de Lula criticam 'pejotização' no STF: 'Cupinização dos direitos'

Total esquecido em bancos e instituições financeiras recua para R$ 10,46 bi