Itaú oferece pagar até 10 salários extras para demitidos, diz sindicato

Itaú voltou a defender que "os desligamentos ocorridos não caracterizam demissão em massa" - Reprodução/Bhaz
Colaboração para o UOL

07/10/2025 16h09

O Itaú Unibanco ofereceu pagamento de compensações aos funcionários impactados pela demissão que atingiu mais de mil trabalhadores em home office ou regime híbrido no início de setembro, segundo informou o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região.

O que aconteceu

A decisão saiu após mediação do sindicato em reunião com o Itaú nesta segunda-feira, no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 2ª Região. Os bancários impactados pela demissão vão deliberar sobre a proposta em assembleia híbrida na próxima quinta-feira, dia 9.

O acordo prevê pagamento de:

  • Até 10 salários adicionais
  • Parcela fixa de R$ 9 mil
  • 13ª cesta-alimentação
  • Manutenção da taxa de financiamento imobiliário diferenciada

O Itaú Unibanco também se comprometeu a não encerrar o modelo de teletrabalho no banco, de acordo com o sindicato.

Após um mês desde a demissão em massa promovida pelo Itaú, conquistamos uma proposta que avaliamos como positiva para os bancários demitidos, que será avaliada em assembleia. Ainda assim, reafirmamos nossa indignação e repúdio com relação à demissão em massa e a forma como a mesma foi conduzida pelo Itaú, reforçando também que a mobilização em torno do futuro do home office, da privacidade e transparência em ferramentas de monitoramento, seguirão até que os bancários, não só do Itaú, tenham seus direitos assegurados Neiva Ribeiro, presidenta do Sindicato e uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários

Em contato com o UOL, o Itaú disse que os termos finais do acordo ainda estão sob segredo de Justiça. O banco ainda voltou a defender que 'os desligamentos ocorridos não caracterizam demissão em massa' (veja a nota completa mais abaixo).

Confira a proposta de pagamento aos demitidos:

Para funcionários entre 0 e 23 meses de banco:

  • Piso de 4 salários
  • valor fixo de R$ 9 mil
  • 13ª cesta-alimentação

Para funcionários com mais de 24 meses de banco:

  • Piso de 6 salários
  • ½ salário por ano trabalhado, com teto de 10 salários
  • valor fixo de R$ 9 mil
  • 13ª cesta-alimentação

* em ambos os grupos, bancários que possuem financiamento imobiliário junto ao Itaú terão mantidas as condições diferenciadas

O texto do sindicato ressalta que 'a proposta deve ser aprovada em assembleia, mas a adesão deve ser individual, com assistência do sindicato e quitação total do contrato de trabalho'. O prazo para adesão ao acordo é de até seis meses.

O que diz o Itaú Unibanco

O Itaú Unibanco fomenta diálogo permanente e estruturado com as entidades que representam seus colaboradores, em linha com sua cultura e com absoluto respeito às instituições e às normas coletivas. Em atenção ao pedido protocolado pelo sindicato na Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-SP), por meio da Vice-Presidência Judicial, com a mediação do desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto, conduziu as partes a um ambiente de conciliação e entendimento mútuo, contribuindo significativamente para a prevenção da judicialização coletiva e individual. Os termos finais do acordo ainda estão sob segredo de justiça por pedido da entidade sindical até a data da assembleia. O banco reitera, no entanto, que os desligamentos ocorridos em 08/09 não caracterizam demissão em massa. Tratam-se de desligamentos plúrimos, nos quais foram consideradas as condições individuais de cada colaborador, sem objetivo de redução de quadro, e com fundamentação objetiva vinculada à aderência à jornada de trabalho e à atividade digital aferida em sistemas corporativos, sempre em conformidade com a legislação brasileira e com as políticas internas.

Mais de mil demitidos

Cerca de mil funcionários do Itaú Unibanco foram demitidos no dia 8 de setembro sob a justificativa de baixa produtividade em home office, que teria sido medida por meio de máquinas e softwares. Segundo o banco, os desligamentos ocorreram após "revisão criteriosa" de condutas relacionadas ao trabalho remoto, de forma individual.

