Haddad tenta convencer Congresso a não deixar MP de bets e bancos caducar

Fernando Haddad, Ministro da Fazenda - Marcelo Camargo/Agência Brasil
Fernando Haddad, Ministro da Fazenda Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil
, Amanda Freitas e Denyse Godoy

Do UOL, em Brasília e São Paulo

07/10/2025 17h37

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu na tarde de hoje com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e outros parlamentares para tentar destravar a votação da MP 1303, que trata da tributação de bets, instituições financeiras e investimentos. Se o texto não for votado até amanhã, perde a validade.

O que aconteceu

Haddad, os líderes do governo na Câmara (Lindbergh Farias, PT-RJ) e no Senado (Randolfe Rodrigues, PT-AP), e o relator da MP (Carlos Zarattini, PT-SP) encontraram Alcolumbre e mais alguns congressistas no meio da tarde. O objetivo da conversa era esclarecer pontos que estão dificultando o avanço do texto.

Impasses com setores interessados na medida já adiaram a votação duas vezes. Inicialmente, a comissão mista do Congresso votaria o relatório sobre a MP na terça-feira passada (30/09); a data passou para quinta (2) e, então, para hoje, véspera do prazo para caducar. Nesta terça (7), houve mais um adiamento: a sessão da comissão que estava marcada para as 9h foi transferida para as 15h30, a pedido do Senado.

Após a reunião de hoje, Haddad disse que a tramitação vai continuar. Também se disse seguro de que o texto será aprovado.

Depois dos esclarecimentos feitos, parece que o calendário vai seguir seu caminho, evidentemente com o aval do governo. Estamos confiando que a condução do Zarattini está adequada para seguir adiante e produzir o resultado que obtenha os votos necessários para sua aprovação. Obviamente, como em qualquer acordo, houve concessões mútuas da Câmara, do Senado e do próprio governo para que pudéssemos chegar a um texto que pudesse ser apreciado com grandes chances de ser votado hoje na comissão.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Segundo Haddad, duas questões foram mais discutidas na reunião desta tarde: a que diz respeito à tributação de LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio) e a dos impostos a serem cobrados das bets. O ministro disse que, com a taxa de juros muito elevada, havia o risco de algum tipo de investimento ser prejudicado com a mudança nos impostos. Quanto às bets, houve um entendimento de que a Receita Federal teria muita dificuldade em cobrar impostos retroativos, como a MP prevê.

Depois da apreciação na Comissão, a MP ainda precisa ser votada nos plenários da Câmara e do Senado até amanhã para não caducar. O UOL apurou que o calendário planejado por Alcolumbre é de que a comissão mista aprecie o texto nas próximas horas e que o plenário da Câmara também vote hoje. A votação no Senado ficaria para amanhã.

