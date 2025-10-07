Os fundos de investimentos no Brasil tiveram em setembro mais aportes que saques, com saldo positivo de R$ 20,1 bilhões. No acumulado do ano, o volume líquido captado por esses instrumentos cresceu R$ 110,9 bilhões, um desempenho que não chega nem à metade do mesmo período em 2024, segundo dados divulgados hoje pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

O que aconteceu

Fundos captam R$ 191 bilhões a menos em 2025. No acumulado de janeiro a setembro, o saldo positivo nos fundos de investimento foi menor do que no mesmo período de 2024, quando a diferença entre novos aportes e saques somou R$ 301,9 bilhões.

Patrimônio cresce 10,7% em 2025. O saldo total aplicado nos fundos de investimentos em setembro atingiu R$ 10,4 trilhões, acima dos R$ 9,4 trilhões acumulados até setembro de 2024. O crescimento se deve tanto à entrada de novos recursos quanto aos rendimentos sobre o montante previamente existente.

Saldo negativo em renda variável. Os fundos multimercados e de ações tiveram mais saques que captações neste ano, apresentando retiradas líquidas de R$ 50,4 bilhões e R$ 73,3 bilhões, respectivamente.

Fundos de renda fixa ainda com saldo positivo. A categoria acumula captação líquida de R$ 150,2 bilhões neste ano até setembro. Apesar dos aportes recebidos, essas carteiras estão recebendo menos recursos novos que em 2024, quando o saldo positivo estava em R$ 357 bilhões até setembro.

Por causa das taxas de juros elevadas, os fundos de renda fixa seguem se destacando como atração de novas captações.

Pedro Rudge, diretor da Anbima.

Concorrência de aplicações isentas. Segundo o diretor da Anbima, o movimento de novas aplicações nos fundos de renda fixa tem sido impactado pela concorrência dos títulos isentos de Imposto de Renda, como LCIs (Letras de Crédito Imobiliário), LCAs (Letras de Crédito do Agronegócio). As aplicações nos fundos são tributados em 15% a 22,5%. "A assimetria continua impactando os fundos", disse.

Destaque para ETFs. Nos últimos doze meses, o patrimônio dos fundos de índice negociados em Bolsa cresceu 35%, para R$ 61,3 bilhões, após captação líquida de R$ 7,3 bilhões neste ano.

Acreditamos que é uma classe que deve se desenvolver, com lançamentos de produtos principalmente em renda fixa, porque ainda representa apenas 0,6% da indústria dos fundos.

Julya Wellisch, diretora da Anbima