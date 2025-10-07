Lula e Trump querem 'virar a página' do tarifaço, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o telefonema entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu caminho para um acordo comercial entre os países. Ele destacou que existe a recomendação de "virar a página" e garantiu que o Brasil vai superar a "largada equivocada" que resultou no tarifaço de 50% determinado às exportações de produtos brasileiros.

O que aconteceu

Haddad prevê avanço em negociações do tarifaço após conversas entre Lula e Trump. O ministro afirmou que o encontro entre os dois presidentes na ONU (Organização das Nações Unidas) e o telefonema realizado ontem fortaleceram as negociações. "A conversa foi muito boa e acredito que vai abrir espaço para uma conversa franca e produtiva", disse durante participação no Bom Dia, Ministro, da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação).

Vamos nos acertar, porque há uma determinação dos dois presidentes para virar essa página. [...] Essa largada equivocada vai ser superada. Pesa muito a desinformação sobre como funcionam as instituições brasileiras. Eu penso que as informações estão chegando com mais veracidade ao governo americano.

Fernando Haddad

Ministro não sabe se tratará o assunto durante viagem aos Estados Unidos. Haddad disse que viajará ao país para a reunião do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, do Banco Mundial e do FMI (Fundo Monetário Internacional), mas não garantiu que se encontrará com o Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. "