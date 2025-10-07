Topo

Comissão aprova MP com isenção a LCA e LCI e sem aumento de taxa para bets

Amanda Freitas

Colaboração para o UOL, em Brasília

07/10/2025 18h16Atualizada em 07/10/2025 19h10

Por apenas um voto de diferença, a medida provisória que tributa ganhos com investimentos em operações de crédito e em apostas esportivas foi aprovada na comissão especial após ser parcialmente desidradata. Segundo o relator, Carlos Zarattini (PT-SP), ainda assim a proposta vai abrir um crédito bilionário no orçamento em 2026.

O que aconteceu

A proposta foi aprovada por apenas um voto de diferença. Foram 13 votos a favor e 12 contra. Houve uma tentativa de passar a MP de forma simbólica, mas a oposição não permitiu. O texto ainda precisa passar em dois plenários até amanhã para não perder a validade. A ideia é votá-lo ainda hoje na Câmara e amanhã no Senado.

Alguns partidos foram contra. O União Brasil, que tem ministérios no governo, mas determinou o desembarque da base, orientou a bancada contra o projeto. O PL, principal partido opositor, também se posicionou contrário.

Agro venceu queda de braço com governo. O texto foi construído em acordos nas últimas semanas para viabilizar a aprovação. O governo teve de ceder. As principais medidas são:

  • Abriu mão do aumento de 12% para 18% na contribuição das empresas de apostas esportivas;
  • Criou regimes de regularização para apostas esportivas e criptoativos não declarados;
  • Manteve a elevação de 9% para 15% da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) para fintechs;
  • Manteve isenção para LCI, LCA, LIG, LH e LCD (letras de crédito e hipotecárias);
  • Manteve isenção para poupança, CRI, CRA e CPR (títulos ligados ao crédito e ao agronegócio);
  • Reaproximou as regras dos Fundos Imobiliários e do Fiagro das normas atuais, mantendo isenções sobre ganhos de capital e rendimentos imobiliários.

Com as mudanças, a proposta sai desidratada. O relator disse que, com as concessões feitas, a arrecadação prevista agora é de R$ 17 bilhões. Ou seja, R$ 3 bilhões a menos do que a estimativa inicial.

MP prevê mais arrecadação e redução em despesas. Na semana passada, o relator havia dito que a MP representaria um ganho de R$ 35 bilhões nas contas em 2026. Segundo Zarattini, a proposta aumentaria a arrecadação em R$ 20 bilhões e reduziria as despesas em outros R$ 15 bilhões. Hoje, ele teve de atualizar esses valores.

Haddad minimizou perdas. Mais cedo, durante participação no programa Bom Dia, Ministro, Fernando Haddad (Fazenda) disse que o governo precisa saber negociar.

Você não vai para uma negociação se não puder abrir mão de nada. Dependemos de votos. Já fui surpreendido em outras ocasiões e pudemos superar os desafios buscando alternativas. Não sei se vai ser o caso, mas a conversa está bem encaminhada.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sobre a MP do IOF

Negociação com os setores levou tempo

Impasses com setores adiaram a votação duas vezes. Inicialmente, a comissão votaria o relatório na terça da semana passada. Passou para quinta. Depois, o relator adiou para esta terça, um dia antes de perder a validade. Hoje, houve mais um adiamento: a sessão que estava marcada para as 9h foi transferida para as 15h30, a pedido do Senado.

Com o agronegócio, o governo cedeu e manteve isenção a letras de crédito. Quando publicou a medida provisória, o governo colocou uma taxa de 5% sobre rendimentos em LCI e LCA. Depois, o relator elevou esse percentual para 7,5%. No relatório de hoje, atendeu a categoria e manteve a isenção, como é feito atualmente.

Recuo foi moeda de troca para o governo ter o apoio necessário para aprovar o texto na Câmara. Na semana passada, o presidente da FPA (Frente Parlamentar Agropecuária), deputado Pedro Lupion (PP-PR), disse que "mantinha um posicionamento fechado contra a taxação".

Também precisou atender a pedidos dos pescadores. No relatório de hoje, o relator retirou a necessidade de Cadastro de Identidade Nacional para acesso ao seguro-desemprego para pescadores. Incluiu, porém, a exigência de comprovante de residência para adesão ao Seguro Defeso (benefício pago durante o período em que a pesca fica proibida temporariamente).

