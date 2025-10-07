Alcolumbre indica Renan Calheiros como relator do projeto de isenção do IR

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse hoje que vai colocar a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais para passar apenas em uma comissão. A relatoria fica com o senador Renan Calheiros (MDB-AL), aliado do governo Lula.

O que aconteceu

Senado analisa o texto após aprovação na Câmara. Ele vai ser analisada na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), presidida por Renan Calheiros (MDB-AL), e precisa ser aprovado pela maioria dos senadores para ir à sanção presidencial. Mas, se for alterado, precisa retornar para análise na Câmara.

Renan vai ser o relator. O senador já ocupou essa função em texto similar que passou em comissão. Ele estuda mudanças, mas desde que elas não façam ser necessária nova análise na Câmara. Alcolumbre disse que fez a indicação "por dever de justiça". Otto Alencar (PSD-BA) abriu mão de que o texto passasse pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), presidida por ele.

Ele disse que quer fazer uma "tramitação rápida". Amanhã deve anunciar as datas de apenas algumas audiências públicas, mas disse que deve durar no máximo 30 dias.

O que tiver que ser modificado, vai ser modificado. Nós vamos fazer tudo, no entanto, para que a matéria não volte para a Câmara dos Deputados. Porque lá na Câmara dos Deputados ela serviu, lamentavelmente, como um instrumento de chantagem e de pressão contra o governo e até sobre a pauta do Poder Legislativo.

Acho que não demorará 30 dias, o que é muito pouco diante dos sete meses que demorou a tramitar na Câmara dos Deputados, e nós vamos envolver a sociedade nesse debate, o governo e todos os que puderem, de uma forma ou de outra, contribuir para que o Senado faça o que de melhor tem o que fazer com relação à isenção do Imposto de Renda.

Renan Calheiros, relator do projeto do IR

Haddad já havia falado de "grande simpatia" de Alcolumbre pelo projeto. "Não falei com Davi Alcolumbre sobre isso, mas vi grande simpatia dele pela medida. O Senado votou na CAE um projeto muito parecido. Diante do que os senadores manifestaram, tenho certeza de que o Senado vai fazer exatamente o que a Câmara fez", disse o ministro, ontem, em entrevista à TV Record.

O ministro voltou a dizer que o presidente Lula vai sancionar a nova lei do IR ainda neste mês. "Já disse e vou repetir que Lula sanciona a lei do IR no mês de outubro", afirmou também Haddad.

Vitória do governo Lula na Câmara. Os deputados aprovaram, por unanimidade, o projeto de lei que amplia dos atuais R$ 3.036 para R$ 5.000 a faixa de isenção do Imposto de Renda e taxa os mais ricos para compensar. Foram 493 votos favoráveis e nenhum contrário, em articulação do relator, o deputado e ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).

Isenção do IR é a principal pauta do governo. A proposta, que prevê beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros, é uma das mais relevantes da gestão petista e deverá ser utilizada em 2026 para melhorar a popularidade e ajudar na possível reeleição de Lula. O projeto também tem apelo nas bases eleitorais dos parlamentares e, por isso, contou com o voto favorável de todos os partidos.

Texto ainda precisa de sanção de Lula para passar a valer. Ele passou pela comissão especial em julho, três meses após ser enviada pelo governo, em abril. Se for aprovada pelos senadores, irá à sanção do presidente Lula e entrará em vigor em 1º de janeiro do ano que vem. Conforme as projeções, o contribuinte com salário mensal de R$ 6.250 terá uma economia anual de aproximadamente R$ 1.800 por ano com a medida, por exemplo.

Lula entrou pessoalmente nas negociações. Ele chamou para almoço o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Também, convidou alguns líderes do centrão para reforçar o apoio ao projeto.

Como ficou o projeto na Câmara

Lira manteve o texto aprovado na comissão com os principais pontos apresentados pelo governo. Em outros, ampliou o benefício. Além da isenção para quem ganha até R$ 5.000, o texto enviado pelo Planalto previa isenção parcial para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000. O relator elevou o valor máximo para R$ 7.350. A alteração beneficia 500 mil contribuintes.

Perda de arrecadação anual com isenção deve ser de R$ 31,25 bilhões, segundo cálculos de Lira. Pela legislação, é obrigatória a indicação de uma fonte de compensação para cada queda de receita. O relator manteve a sugestão do governo de fazer isso cobrando de quem ganha mais.

Haverá uma alíquota mínima de IR para que ganha a partir de R$ 600 mil por ano. O texto prevê uma progressão, chegando a 10% para rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano, incluindo dividendos. Por exemplo, quem ganha R$ 900 mil anuais pagará 5% (R$ 45 mil).

Rendimento via dividendos hoje não é tributado. Muitos profissionais liberais que trabalham em regime "pejotizado" (como pessoa jurídica, em vez de carteira assinada) conseguem evitar total ou parcialmente o pagamento de imposto ao retirar sua renda dos dividendos das suas empresas, que são isentos do pagamento de IRPF. A adoção do imposto mínimo busca reduzir essa distorção.

Alíquotas sobre a população mais rica chegarão a 10%. A cobrança será gradual para os rendimentos que ultrapassarem R$ 600 mil por ano (R$ 50 mil por mês), começando por uma faixa de 2,5%. O percentual mais elevado incidirá sobre pessoas com rendimento anual acima de R$ 1,2 milhão (R$ 100 mil por mês), que serão responsáveis pelas cobranças máximas.

Cobrança mínima para renda superior a R$ 50 mil por mês deve atingir somente 0,13% dos contribuintes, avalia o Ministério da Fazenda. O grupo é formado por cerca de 140 mil pessoas que atualmente recolhem em média 2,54% de Imposto de Renda.

Imposto mínimo vai considerar o que já foi pago pelas faixas de renda mais altas. Caso um contribuinte com rendimento anual de R$ 1,2 milhão recolha 8% de Imposto de Renda, terá que pagar apenas mais 2% para atingir os 10%. Se um contribuinte com R$ 2 milhões já pagou 12% de IR, não pagará nada a mais.

Lucros e dividendos entrarão no cálculo dos rendimentos elevados. Conforme a determinação, a tributação da pessoa física será contabilizada por salários, aluguéis, dividendos e outros rendimentos. Não entram na compensação eventuais lucros com a venda de bens, herança, poupança, aposentadoria por doença grave e indenizações.

Regras levam em conta imposto pago por pessoas jurídicas. A soma da tributação como pessoa jurídica e como pessoa física não poderá superar 34% do valor dos dividendos pagos por empresas não financeiras, ou 45% no caso das empresas financeira. Dividendos enviados ao exterior ficam sujeitos a uma tributação de 10% na fonte, independentemente do valor.