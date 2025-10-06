Shutdown: Casa Branca nega demissões por causa de paralisação do governo

A Casa Branca recuou de uma declaração do presidente Donald Trump, que havia afirmado que funcionários públicos estavam sendo demitidos por causa da paralisação do governo. O governo agora diz que ainda não há cortes, mas que eles podem ocorrer se o impasse sobre o orçamento continuar.

O que aconteceu?

Governo está paralisado há seis dias. O governo dos Estados Unidos vive o sexto dia de um "shutdown" parcial, que já suspendeu cerca de um quarto das operações federais. Embora nenhum funcionário tenha sido demitido até agora, muitos foram afastados temporariamente sem remuneração.

Governo tenta justificar declaração. Segundo a secretária de imprensa Karoline Leavitt, Trump se referia aos servidores afastados desde 1º de outubro, quando o Congresso deixou o orçamento expirar. Ela disse que o Escritório de Orçamento da Casa Branca está avaliando quem poderá ser dispensado se o bloqueio continuar.

Sindicatos entram na Justiça. Entidades que representam servidores públicos federais processaram o governo, alegando que as demissões planejadas violariam a lei, que prevê, inclusive, punições criminais.

Impasse continua no Senado. Republicanos e democratas não dão sinais de acordo. O Senado, controlado pelos republicanos, deve votar novamente projetos opostos de financiamento, mas nenhum deve alcançar os 60 votos necessários para avançar.

Planos em disputa. A proposta republicana mantém o governo funcionando até 21 de novembro. Já a democrata inclui também a extensão de subsídios de saúde que vencem no fim do ano, um ponto que os republicanos querem discutir separadamente.

Trump indica possível acordo. O presidente afirmou estar aberto a negociar esses subsídios, que ajudam 24 milhões de americanos a pagar o plano de saúde criado pelo Affordable Care Act, o chamado "Obamacare".

Câmara dos Deputados está parada. A Câmara, também controlada pelos republicanos, não está em sessão. O presidente da Casa, Mike Johnson, disse que só retomará os trabalhos quando houver um acordo para financiar o governo.

O bloqueio atinge cerca de US$ 1,7 trilhão em verbas. Valor é cerca de um quarto do orçamento federal. O restante é destinado a programas de saúde, aposentadorias e pagamento de juros da dívida pública, que já chega a US$ 37,9 trilhões.

Cortes atingem principalmente estados democratas. O governo já congelou ao menos US$ 28 bilhões em verbas de infraestrutura para Nova York, Califórnia e Illinois, estados com forte presença democrata e críticos de Trump.

Contexto

Esta é a 15ª paralisação desde 1981. O atual shutdown empata com o de 1995 como o quarto mais longo da história dos EUA. O recorde é de 35 dias, entre 2018 e 2019, também durante o governo Trump. Guardas de fronteira e agentes de segurança de aeroportos seguem trabalhando sem salário. Outras atividades estão paradas: o Federal Register, diário oficial do governo, registrou apenas quatro publicações hoje.

A tensão pode aumentar na próxima semana, quando 1,3 milhão de militares deixarão de receber o pagamento. Além disso, cresce o número de controladores de tráfego aéreo que estão faltando ao trabalho, o que pode causar atrasos em voos.

Democratas já barraram quatro vezes o projeto republicano de financiamento. Os republicanos precisam de oito votos da oposição, mas até agora apenas dois democratas e um independente apoiaram a proposta. Parte dos democratas quer resolver a questão dos subsídios de saúde antes de 1º de novembro, quando começa o período de novas inscrições.

Com informações da Reuters