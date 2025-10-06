IR: calcule sua economia se isenção de até R$ 5 mil for aprovada

Quer saber quanto vai economizar se a nova faixa de isenção do IR for aprovada para 2026? O UOL lançou uma calculadora de IR que faz essa simulação para você. Basta inserir o seu salário bruto mensal.

Clique aqui para acessar a calculadora e simular quanto você vai economizar se a isenção passar pelo Senado.

A ferramenta mostra qual será a economia estimada para quem recebe até R$ 7.350, conforme o texto do PL 1.087/2025, aprovado pela Câmara na última quarta (1) e que agora segue ao Senado.

Mais de 16 milhões de contribuintes devem ser beneficiados com isenção total ou redução do valor pago, com compensação de arrecadação via tributação de alta renda e lucros/dividendos em faixas progressivas, chegando a 10% acima de R$ 1,2 milhão/ano.

Como usar

Acesse aqui a calculadora de IR do UOL e digite seu salário bruto mensal.

A ferramenta vai mostrar suas economias mensal e anual (com 13º).

Atenção: a calculadora do UOL realiza um cálculo simplificado e estimativo (baseado na retenção em folha mensal). A proposta para 2026 ainda pode sofrer alterações no Senado e depende de sanção presidencial. As regras anuais e deduções específicas (saúde, educação, etc.) na sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) podem variar o resultado final.