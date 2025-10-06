Quanto ganha o vencedor do prêmio Nobel? Laureados levam valor milionário

Os Prêmios Nobel começaram a ser anunciados hoje, com os cientistas Mary Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi levando na categoria de Medicina por "suas descobertas sobre a tolerância imunológica periférica". A revelação dos vencedores se estende até 13 de outubro, com o prêmio de Economia.

Segundo a organização, os laureados identificaram o que chamaram de "guardas de segurança" do sistema imunológico, as células T reguladoras, um mecanismo que inibe as demais células imunológicas de atacarem o próprio corpo, como ocorre nas doenças autoimunes.

O que os vencedores ganham?

De responsabilidade da Fundação Nobel, os vencedores de cada área recebem:

um diploma.

a tradicional medalha com perfil de Alfred Nobel, criador do prêmio, feita em ouro de 18 quilates.

11 milhões de coroas suecas (US$ 1,2 milhão). O valor é de aproximadamente R$ 6,3 milhões (na cotação atual).

Como são escolhidos os vencedores do Nobel

O processo de escolha do vencedor do Prêmio Nobel começa com os comitês de cada área. Eles enviam cartas para cientistas, professores e acadêmicos de vários países e solicitam indicações de pessoas para concorrerem à premiação — anualmente, são de 200 a 300 indicados, nessa primeira fase.

Essas pessoas que fazem a indicação precisam seguir algumas regras:

Não pode indicar a si mesmo.

Pode indicar até três pessoas em uma mesma categoria.

Não é permitida a indicação póstuma (pessoas que já morreram).

O indicado deve ter feito uma descoberta ou tido ações que tragam benefícios para a humanidade.

Na sequência, os comitês selecionam os candidatos que melhor se encaixam nas expectativas para o prêmio.

Essa seleção é feita sempre no mês de janeiro de cada ano, em uma reunião a portas fechadas e os nomes selecionados ficam em sigilo.

Após a decisão final das categorias, somente o vencedor é anunciado publicamente. Os indicados que não forem premiados só podem ter seus nomes revelados oficialmente após cinco décadas.

Caso o comitê considere não haver uma pessoa apta a receber o Nobel em uma determinada categoria, a área fica sem premiação.

Quem faz a seleção dos laureados com o Prêmio Nobel?

Em testamento, Alfred Nobel, que ficou conhecido (e rico) com a invenção da dinamite e fundou fábricas em vários países, deixou especificado as instituições responsáveis pelos prêmios em cada categoria:

A Real Academia Sueca de Ciências é responsável pela seleção do escolhido para o Prêmio Nobel de Física e Química.

O Instituto Karolinska para o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina.

A Academia Sueca para o Prêmio Nobel de Literatura.

Um comitê de cinco pessoas do Parlamento Norueguês (Storting) escolhe o vencedor do Prêmio Nobel da Paz.

Em 1968, o Sveriges Riksbank estabeleceu o Prêmio Sveriges Riksbank em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel e a Real Academia Sueca de Ciências recebeu a tarefa de selecionar os laureados nessa categoria.

O prêmio

Segundo os organizadores do Nobel, cada diploma é uma obra de arte única, criada pelos principais artistas e calígrafos suecos e noruegueses. As medalhas são confeccionadas à mão.

As de Física, Química, Fisiologia ou Medicina e Literatura são idênticas na face: mostra a imagem de Alfred Nobel e os anos de seu nascimento e morte (1833-1896).

O retrato de Nobel também aparece na medalha do Prêmio Nobel da Paz, mas com um design diferente. A imagem no verso varia conforme a instituição que concede o prêmio.

A divulgação dos ganhadores é feita sempre na primeira semana de outubro. A cerimônia de entrega do título é realizada todos os anos no dia 10 de dezembro, em Estocolmo (Suécia) e Oslo (Noruega).