Leilão do Itaú tem cobertura duplex em São Paulo com 48% de desconto

O Banco Itaú Unibanco promove na quarta-feira (8) um leilão com 136 imóveis em 20 estados do Brasil, além do Distrito Federal.

O que aconteceu

Há opções de imóveis residenciais, comerciais e terrenos com valores a partir de R$ 54 mil. O leilão pode ser conferido no site da Zuk Leilões, responsável pelo certame.

Os imóveis abrangem os seguintes estados: AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SP e TO.

A opção mais em conta é um apartamento de 47 m² em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, por R$ 54.320,00. Já o imóvel mais caro é uma cobertura duplex de 545,87 m² no Jardim Monte Kemel, na cidade de São Paulo, por R$ 1.223.748,00, com 48% de desconto.

O imóvel com maior desconto (59%) é uma casa de 294 m² em Cruzeiro, no interior de São Paulo. Ela estava R$ 700 mil e agora está com lance inicial de R$ 287 mil.