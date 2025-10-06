'BC acerta em manter juros para atingir meta de inflação', diz economista

A inflação segue desacelerando, mas permanece acima da meta de 3% estipulada para 2026, o que deve manter a taxa de juros no mesmo patamar até 2026, afirma Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank, no Mercado Aberto, do Canal UOL.

O Banco Central manteve a taxa Selic em 15%, avaliando que os riscos para a inflação seguem elevados por fatores como a volatilidade do dólar e incertezas externas. O real valorizado ajudou a conter preços, mas o cenário internacional ainda pesa nas decisões.

Teve uma desaceleração da inflação, a gente observa isso, um pouco impactada pela queda do dólar. O dólar perdeu força no mundo e o real foi uma das moedas emergentes que mais se valorizou. Isso acabou se refletindo de forma positiva na inflação.O Banco Central olha um balanço de riscos, então ele coloca os riscos positivos e os riscos negativos numa balança. A gente ainda tem muito mais riscos negativos do que positivos para a inflação, então ele enxerga que a inflação ainda não está controlada.

O Banco Central está olhando hoje para a inflação de 2026, que ainda não está na meta pelas projeções. E ele enxerga que esses riscos que a gente tem hoje, que inclusive tem a ver com essas questões mundiais, essa piora de percepção de risco, a questão do shutdown nos Estados Unidos... A gente ainda tem mais riscos negativos do que positivos, então ele mantém esse discurso mais duro e por isso a gente não tem expectativa de queda de juros ainda para este ano.

Para Quartaroli, a postura do Banco Central é acertada diante dos dados atuais de inflação acima do esperado e do balanço de riscos negativos predominante.

A função do Banco Central é trazer a inflação para a meta. Então eu acredito que eles estão agindo de forma correta porque, de fato, os números ainda não mostram a inflação lá nos 3%, como se espera, para que a gente possa começar a ver um ciclo de queda da Selic.

