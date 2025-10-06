Em discurso duro, Galípolo critica quem menospreza dados da economia

O presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, afirmou que as decisões da autoridade monetária são baseadas em dados e criticou aqueles que menosprezam dados preocupantes da economia nacional. Diante do cenário marcado por inflação acima do teto da meta e desemprego no menor patamar da história, ele prevê a manutenção dos juros elevados por um "período prolongado".

O que aconteceu

Galípolo defendeu as recentes decisões do Banco Central. O comandante da autoridade monetária ressaltou que as definições da taxa Selic são baseadas no conjunto de dados para direcionar a inflação ao centro da meta de 3% no acumulado em 12 meses. "De maneira nenhuma foi dada ao Banco Central a liberdade de interpretar diferente o comando legal. Não é uma sugestão", disse ele durante apresentação em evento promovido pela Fundação FHC.

Presidente do BC disse estar alerta para o futuro da inflação. Galípolo afirmou que a convergência da inflação para o centro da meta recebe atenção redobrada dos diretores da autoridade monetária. "Em abril, a gente tinha 57% dos itens que compõem o IPCA acima do dobro da meta de inflação. A gente tinha 70% acima da banda superior do teto e 78% acima da meta. Então, fica difícil dizer que era uma inflação pontual", avaliou.

Situação vai manter juros elevados por mais tempo, diz Galípolo. Ele afirmou que a convergência da inflação para o centro da meta depende do auxílio das definições do Copom (Comitê de Política Monetária). "A gente enxerga a manutenção da taxa de juros em um patamar restritivo por um período bastante prolongado", destacou. A visão considera a Selic como principal ferramenta de política monetária para conter os preços. "O aumento da taxa de juros representa uma puxada de freio no consumo. Como efeito adverso, a elevação da Selic desestimula a produção e inibe o desenvolvimento da economia."

Ele cita preocupação com desemprego em baixa e aumento da renda. O presidente do BC disse que a autoridade monetária "vê com bons olhos" a evolução do mercado de trabalho, mas destacou a necessidade de manter o crescimento da economia sem gerar uma pressão inflacionária com o aumento conjunto de produtividade. "Essas pressões inflacionárias foram o que movimentaram ou que mobilizaram o Banco Central a fazer a elevação de juros", explicou.

Falar que o mercado de trabalho não está forte ou aquecido é um certo negacionismo aos dados. O dado está aí, mas tem sempre alguém que tem um primo que está com uma grande dificuldade de achar algum emprego em algum lugar específico. Tenho todo o respeito e empatia por essa condição, mas o Banco Central trabalha com dados.

Gabriel Galípolo, presidente do BC

Cenário resultou na elevação da taxa Selic ao maior patamar desde 2006. A retomada do ciclo de alta dos juros básicos para conter a inflação elevou a Selic em 4,5 pontos percentuais entre agosto do ano passado e julho deste ano, de 10,5% ao ano, para 15% ao ano. "Ciente dessas defasagens, a gente já percebe esse aquecimento, a gente já percebe esse movimento e faz antecipadamente a elevação da taxa de juros."

Elevação dos juros básicos é alvo de críticas de membros do governo. Nas últimas semanas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou ser injustificável o atual patamar da Selic e disse ver espaço para queda da taxa básica. A declaração foi acompanhada por uma entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que classificou o assunto como uma "situação a ser corrigida".