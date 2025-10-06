Topo

Economia

Apps de Itaú, Caixa e outros fora do ar: usuários relatam instabilidades

Clientes do Itaú reportam que o app está fora do ar - Warko/Wikemedia Commons
Clientes do Itaú reportam que o app está fora do ar Imagem: Warko/Wikemedia Commons
Gustavo Ávila

Do UOL, em São Paulo

06/10/2025 17h39

Clientes dos bancos Itaú, Caixa, Bradesco e NuBank reclamam por não conseguirem acessar os apps dos bancos hoje. Os aplicativos somam mais de 5 mil notificações no Downdetector (site de reclamações de serviços) nas últimas 24 horas.

O que aconteceu

Itaú Unibanco confirmou a instabilidade "pontual" e diz que o problema "impactou uma parcela de clientes". "O banco ressalta que está trabalhando para que as operações sejam normalizadas o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente." Até a publicação da reportagem, o problema não foi resolvido.

Bradesco disse que o aplicativo funciona normalmente. O banco disse que o app está funcionando e alguns serviços podem apresentar instabilidades por origens externas.

NuBank e Caixa não responderam à solicitação do UOL. Os apps desses bancos seguem fora do ar.

Outros sistemas de pagamento, como Pix e boletos, também enfrentam problemas hoje em diversos bancos. Uma instabilidade no sistema da Núclea, empresa que fornece infraestrutura para realização pagamentos entre instituições, gerou problemas em diversas transações. Todos os boletos emitidos no país passam por esse sistema. O Pix também enfrenta instabilidades hoje.

Núclea identifica lentidão. Em nota à coluna de Mariana Barbosa, a Núclea informou que "identificou lentidão no processamento do ecossistema de boletos". De acordo com a empresa, "os protocolos de contingência foram imediatamente acionados" e a normalização ocorreu às 14h06.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Economia

Apps de Itaú, Caixa e outros fora do ar: usuários relatam instabilidades

Aos 33, ele fundou startup de IA de R$ 6 bi após trabalhar 100h por semana

'Verticalizei tudo para garantir qualidade', diz dono da Chiquinho Sorvetes

Quanto ganha o vencedor do prêmio Nobel? Laureados levam valor milionário

Leilão do Itaú tem cobertura duplex em São Paulo com 48% de desconto

Exportações crescem em setembro, apesar de queda de 20% em vendas aos EUA

Netflix abre vaga home office para IA com salário anual de R$ 3,7 milhões

IR: calcule sua economia se isenção de até R$ 5 mil for aprovada

'Nós compramos um negócio para agregar a nossa experiência', diz Semenzato

10 criptomoedas recomendadas para outubro, segundo o BTG Pactual

Câmara de Mogi das Cruzes abre concurso com salários de mais de R$ 10 mil