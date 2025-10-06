Clientes dos bancos Itaú, Caixa, Bradesco e NuBank reclamam por não conseguirem acessar os apps dos bancos hoje. Os aplicativos somam mais de 5 mil notificações no Downdetector (site de reclamações de serviços) nas últimas 24 horas.

O que aconteceu

Itaú Unibanco confirmou a instabilidade "pontual" e diz que o problema "impactou uma parcela de clientes". "O banco ressalta que está trabalhando para que as operações sejam normalizadas o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente." Até a publicação da reportagem, o problema não foi resolvido.

Bradesco disse que o aplicativo funciona normalmente. O banco disse que o app está funcionando e alguns serviços podem apresentar instabilidades por origens externas.

NuBank e Caixa não responderam à solicitação do UOL. Os apps desses bancos seguem fora do ar.

Outros sistemas de pagamento, como Pix e boletos, também enfrentam problemas hoje em diversos bancos. Uma instabilidade no sistema da Núclea, empresa que fornece infraestrutura para realização pagamentos entre instituições, gerou problemas em diversas transações. Todos os boletos emitidos no país passam por esse sistema. O Pix também enfrenta instabilidades hoje.

Núclea identifica lentidão. Em nota à coluna de Mariana Barbosa, a Núclea informou que "identificou lentidão no processamento do ecossistema de boletos". De acordo com a empresa, "os protocolos de contingência foram imediatamente acionados" e a normalização ocorreu às 14h06.