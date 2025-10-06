Topo

Economia

Câmara de Mogi das Cruzes abre concurso com salários de mais de R$ 10 mil

Câmara Municipal de Mogi das Cruzes - Divulgação/Câmara Municipal de Mogi das Cruzes
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes Imagem: Divulgação/Câmara Municipal de Mogi das Cruzes

Colaboração para o UOL

06/10/2025 12h25

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes (SP) abriu hoje inscrições para um concurso público com salários que ultrapassam os R$ 10 mil.

O que aconteceu

São 18 vagas no total, além de cadastro de reservas. Elas são distribuídas da seguinte forma:

Relacionadas

O que dizem as letras da fuselagem dos aviões? Há quem 'esconda' siglas lá

CNU 2025: confira gabarito oficial da prova objetiva

'BC acerta em manter juros para atingir meta de inflação', diz economista

  • técnico legislativo (6)
  • oficial legislativo de transporte (5)
  • técnico legislativo em informática (2)
  • agente legislativo operacional (1)
  • assessor de cerimonial (1)
  • assistente técnico de áudio (1)
  • analista de recursos humanos (1)
  • contador (1)
  • assessor de imprensa (cadastro reserva)
  • assessor legislativo contábil e financeiro (cadastro reserva)
  • engenheiro de telecomunicações (cadastro reserva)

Os salários variam entre R$ 4.192,43, para a vaga de agente legislativo operacional, e R$ 10.069,96, para o cargo de assessor legislativo contábil e financeiro. Para todas as vagas, são oferecidos benefícios como vale-refeição, vale-alimentação e convênio médico.

As inscrições foram abertas hoje e vão até o dia 4 de novembro. Elas são feitas pelo site da Vunesp, banca organizadora do concurso.

Os valores das taxas de inscrição variam. Elas custam R$ 54,90 para as vagas de nível fundamental, R$ 67,90 para ensino médio e R$ 98,80 para ensino superior completo. É possível solicitar isenção da taxa —ou ao menos 50%, no caso dos estudantes— até amanhã.

A prova está prevista para o dia 18 de janeiro de 2026, em Mogi das Cruzes. O exame terá três horas de duração, e mais informações podem ser consultadas no edital.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Economia

Câmara de Mogi das Cruzes abre concurso com salários de mais de R$ 10 mil

Em discurso duro, Galípolo critica quem menospreza dados da economia

CNU 2025: confira gabarito oficial da prova objetiva

'BC acerta em manter juros para atingir meta de inflação', diz economista

37 anos da Constituição: é preciso celebrar e debater o seu financiamento

Saiba como deixar seu FGTS de garantia para pedir um empréstimo

'Situação levará anos para se normalizar': escassez de pilotos gera crise nas companhias

Calendário do saque-aniversário do FGTS está disponível para consulta; veja

Salário mínimo em 2025: saiba qual é o valor atual do piso nacional

Calendário do INSS de outubro: veja datas de pagamento aqui

Calendário do Bolsa Família de outubro: veja datas de pagamento aqui