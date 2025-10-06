Câmara de Mogi das Cruzes abre concurso com salários de mais de R$ 10 mil
A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes (SP) abriu hoje inscrições para um concurso público com salários que ultrapassam os R$ 10 mil.
O que aconteceu
São 18 vagas no total, além de cadastro de reservas. Elas são distribuídas da seguinte forma:
- técnico legislativo (6)
- oficial legislativo de transporte (5)
- técnico legislativo em informática (2)
- agente legislativo operacional (1)
- assessor de cerimonial (1)
- assistente técnico de áudio (1)
- analista de recursos humanos (1)
- contador (1)
- assessor de imprensa (cadastro reserva)
- assessor legislativo contábil e financeiro (cadastro reserva)
- engenheiro de telecomunicações (cadastro reserva)
Os salários variam entre R$ 4.192,43, para a vaga de agente legislativo operacional, e R$ 10.069,96, para o cargo de assessor legislativo contábil e financeiro. Para todas as vagas, são oferecidos benefícios como vale-refeição, vale-alimentação e convênio médico.
As inscrições foram abertas hoje e vão até o dia 4 de novembro. Elas são feitas pelo site da Vunesp, banca organizadora do concurso.
Os valores das taxas de inscrição variam. Elas custam R$ 54,90 para as vagas de nível fundamental, R$ 67,90 para ensino médio e R$ 98,80 para ensino superior completo. É possível solicitar isenção da taxa —ou ao menos 50%, no caso dos estudantes— até amanhã.
A prova está prevista para o dia 18 de janeiro de 2026, em Mogi das Cruzes. O exame terá três horas de duração, e mais informações podem ser consultadas no edital.