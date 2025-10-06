Câmara de Mogi das Cruzes abre concurso com salários de mais de R$ 10 mil

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes (SP) abriu hoje inscrições para um concurso público com salários que ultrapassam os R$ 10 mil.

O que aconteceu

São 18 vagas no total, além de cadastro de reservas. Elas são distribuídas da seguinte forma:

técnico legislativo (6)

oficial legislativo de transporte (5)

técnico legislativo em informática (2)

agente legislativo operacional (1)

assessor de cerimonial (1)

assistente técnico de áudio (1)

analista de recursos humanos (1)

contador (1)

assessor de imprensa (cadastro reserva)

assessor legislativo contábil e financeiro (cadastro reserva)

engenheiro de telecomunicações (cadastro reserva)

Os salários variam entre R$ 4.192,43, para a vaga de agente legislativo operacional, e R$ 10.069,96, para o cargo de assessor legislativo contábil e financeiro. Para todas as vagas, são oferecidos benefícios como vale-refeição, vale-alimentação e convênio médico.

As inscrições foram abertas hoje e vão até o dia 4 de novembro. Elas são feitas pelo site da Vunesp, banca organizadora do concurso.

Os valores das taxas de inscrição variam. Elas custam R$ 54,90 para as vagas de nível fundamental, R$ 67,90 para ensino médio e R$ 98,80 para ensino superior completo. É possível solicitar isenção da taxa —ou ao menos 50%, no caso dos estudantes— até amanhã.

A prova está prevista para o dia 18 de janeiro de 2026, em Mogi das Cruzes. O exame terá três horas de duração, e mais informações podem ser consultadas no edital.