A balança comercial brasileira apresentou superávit de US$ 3 bilhões em setembro, segundo mês em que vigorou a sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos a diversos produtos brasileiros. O valor foi 41,1% inferior em relação a setembro do ano passado, quando o superávit chegou a US$ 5,1 bilhões. Já as exportações para o mercado americano despencaram 20,3% no mês passado, informou hoje o Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

O que aconteceu

As exportações brasileiras somaram US$ 30,5 bilhões em setembro, contra US$ 28,5 bilhões em setembro do ano passado. O resultado foi impulsionado pela agropecuária, (+18%) e indústria extrativista (14,4%).

Já as importações atingiram US$ 27,5 bilhões no mês passado. A alta foi de 17,7% em comparação com setembro de 2024 (US$ 23,4 bilhões). Destaque para bens de capital, que subiram 73,2% em valores, e bens de consumo (20,1%).

No acumulado do ano, o Brasil exportou US$ 257,8 bilhões. O crescimento foi de 1,1% em relação ao acumulado dos nove primeiros meses de 2024 (US$ 255 bilhões).

Já as importações somaram US$ 212,3 bilhões de janeiro a setembro. O valor significa crescimento de 8,2% em comparação com os US$ 196,3 bilhões importados no mesmo período do ano passado.

Assim, o saldo positivo da balança comercial nos nove primeiros meses do ano foi US$ 45,5 bilhões. O resultado foi 22,5% menor em relação ao mesmo período do ano passado.

Já o saldo corrente de comércio ficou de US$ 470,1 bilhões nos nove primeiros meses do ano, alta de 4,2%. Essa é a diferença entre o valor total exportado e importado em um determinado período.

Caem exportações para os EUA

As exportações brasileiras para os EUA caíram 20,3%, para US$ 2.576 bilhões em agosto. No ano passado, o Brasil havia exportado US$ 3.231 bilhões para o mercado americano.

Já as importações de produtos americanos subiram 14,3%, e chegaram a US$ 4.349 bilhões no mês passado. Há um ano, as importações para os americanos somaram R$ 3.804 bilhões.

O tarifaço

O presidente Donald Trump anuncia tarifaço em 2 de abril de 2025 Imagem: Brendan Smialowski/AFP

O tarifaço de 50% vale desde 6 de agosto. Naquela data, os EUA passaram a cobrar mais 40% sobre as tarifas adicionais de 10% que já aplicavam desde abril sobre a importação de produtos brasileiros. Desde então, uma taxa de 50% passou a ser cobrada sobre produtos como café, carnes, pescados, açúcar, cacau e frutas tropicais, como manga e uva. Castanhas, suco de laranja e produtos de aviação civil entraram em uma lista de quase 700 produtos que se livraram da sobretaxa.

Hoje, Trump conversou por telefone com o presidente Lula (PT) para tratar do tarifaço. Segundo o Planalto, Lula solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. Trump publicou em rede social que "gostou da conversa".

As razões para o tarifaço são políticas. Trump implementou a tarifa adicional de 40% sobre o Brasil "para lidar com políticas, práticas e ações recentes do governo brasileiro que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos EUA", escreveu o republicano em sua ordem executiva.

O documento cita o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A Casa Branca classificou o processo contra o ex-presidente como uma "perseguição, intimidação, assédio e censura".

Moraes tem abusado de sua autoridade judicial para ameaçar, atingir e intimidar milhares de seus oponentes políticos.

Comunicado da Casa Branca

As decisões judiciais do Brasil contra big techs também foram mencionadas. O americano acusou o Brasil de tomar "medidas sem precedentes para coagir empresas americanas de forma tirânica e arbitrária" com objetivo de "censurar" discursos políticos, remover usuários e alterar políticas de moderação de conteúdo sob penas de "multas extraordinárias" e processos criminais.