10 criptomoedas recomendadas para outubro, segundo o BTG Pactual

Setembro foi um mês de volatilidade no mercado de criptomoedas, especialmente por causa da decisão de política monetária nos Estados Unidos. Apesar do cenário incerto, as criptos se saíram relativamente bem, com o bitcoin (BTC) subindo 5,16% no período.

Para outubro, a expectativa segue positiva para a maior criptomoeda do mercado, impulsionada pelo fluxo crescente de capital institucional via ETFs (fundos negociados em bolsa).

Só na semana passada, segundo dados da plataforma SoSoValue, os ETFs à vista de cripto dos EUA atraíram US$ 3,24 bilhões em aportes - o segundo maior volume já registrado.

Com esse pano de fundo, segundo o BTG Pactual, o "bitcoin permanece como pilar de estabilidade" em uma carteira de investimentos de criptoativos.

No entanto, disse o banco em relatório deste mês, há espaço também para um posicionamento tático em altcoins - termo usado para identificar criptos diferentes do bitcoin - com "fundamentos sólidos".

Veja a lista completa abaixo:

Bitcoin (BTC)

Representa 50% da carteira da instituição financeira. Segundo o BTG, o ativo é reconhecido como reserva de valor digital, destacando-se pela segurança, descentralização robusta e ampla adoção institucional.

Solana (SOL)

Tem peso de 15% no portfólio cripto. De acordo com a instituição financeira, a Solana oferece baixas taxas de transação e se destaca pela capacidade de processar grande volume de operações simultâneas.

Ethereum (ETH)

Continua sendo a principal blockchain (plataforma em que as criptos rodam) para smart contracts (programas autoexecutáveis) e aplicativos descentralizados (apps desenvolvidos em blockchain). Representa 13%.

Aave (AAVE)

Líder no setor de finanças descentralizadas (DeFi) voltadas a empréstimos, a Aave tem reputação consolidada por sua "segurança, liquidez e inovação", segundo a instituição financeira. Peso: 3,5%.

Uniswap (UNI)

Exchange descentralizada (DEX, na sigla em inglês) com peso de 3,5% na carteira. De acordo com o banco, é reconhecida por sua liquidez, simplicidade operacional e modelo inovador de formador de mercado automatizado.

Sky (SKY)

Stablecoin (criptomoeda estável) atrelada ao dólar americano, com peso de 3,5%. Segundo o BTG, o projeto apresenta uma robusta geração de resultados operacionais.

Avalanche (AVAX)

Incluída neste mês na carteira cripto, a Avalanche é uma das principais plataformas de contratos inteligentes, com baixo custo de operação e crescimento no volume negociado. Segundo o BTG, o ativo vem sendo comprado por tesourarias corporativas. Peso: 3%.

Ondo Finance (ONDO)

Representa 3,5% da carteira cripto. É um projeto DeFi que busca conectar o mercado financeiro tradicional às redes blockchain.

Sui (SUI)

Com peso de 3%, é uma blockchain de alta performance que se destaca por oferecer experiência do usuário (UX) aprimorada e onboarding simplificado, o que favorece a adoção, segundo o BTG.

Arbitrum (ARB)

Solução de segunda camada compatível com o Ethereum, a Arbitrum apresenta crescimento consistente em sua rede, de acordo com o banco. Peso: 2% no portfólio.