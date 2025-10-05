'Se alguém tentar algo, vai ser punido', diz ministra sobre fraudes no CNU

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse hoje que tentativas de fraudes no CNU (Concurso Nacional Unificado) serão punidas.

Candidatos identificados em fraudes de concursos públicos anteriores foram eliminados dos processos seletivos.

O que aconteceu

Ministra falou sobre punição a organizações criminosas. Na quinta-feira, a Polícia Federal prendeu três pessoas preventivamente em uma operação contra suspeitas de fraudes em concursos públicos cometidos por uma organização criminosa. A ação envolvia o CNU de 2024 e outros concursos, como o da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da Universidade Federal da Paraíba e das polícias civis de Pernambuco e Alagoas.

A operação é fruto da nossa operação de segurança no primeiro concurso, foi a troca de informações que a gente teve com a Polícia Federal. A Polícia Federal trabalhou nesse concurso para poder justamente desbaratar quadrilhas, mostrando que se alguém tentar algo, vai ser punido. Esther Dweck, ministra do MGI

Segundo ela, quadrilha foi impedida de atuar esse ano. "Ter tido essa operação antes da data de hoje é muito importante, e justamente essa quadrilha não vai poder atuar nesse concurso e essa parece ser uma das principais quadrilhas que atuavam em fraude de concurso", disse a ministra em entrevista a jornalistas no campus da Asa Norte do CEUB (Centro Universitário de Brasília). O local de prova tem o maior número de pessoas inscritas em Brasília, com 7.068 candidatos.

Três candidatos identificados em fraudes foram eliminados. Segundo Dweck, a Justiça está pedindo mais informações de outros três. "A gente está na parte de uma investigação (...) e a Justiça é quem toma a decisão final sobre a eliminação desses candidatos ou candidatas."

Ministra tranquilizou candidatos nesta edição. "Fiquem tranquilos porque o nosso compromisso é que quem fizer a prova de forma honesta, correta e passar, poderá entrar e não deixará ninguém que fraudou entrar no lugar dessas pessoas", afirmou.

Segurança reforçada

Esquema de segurança é semelhante ao das eleições. A ministra disse que as ações de segurança foram reforçadas esse ano, atuando junto à Polícia Federal, Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Segurança Pública. "As forças de segurança estão trabalhando numa espécie de operação integrada, muito parecida com o que é feito no dia da eleição e também no transporte de urna eletrônica", afirmou.

Centro de controle monitora locais de prova. Numa sala de comando, duas pessoas de cada estado estão acompanhando e se comunicando com polícias militares e civis para acompanhar os locais de prova. "Se tiver alguma intercorrência em alguma sala, a gente vai saber imediatamente e vai saber agir", disse.

Vistoria foi reforçada nas salas. Todas as portas de onde as provas estão sendo realizadas foram equipadas com detector de metal e de ponto eletrônico. Uma das suspeitas de fraudes investigadas envolve o uso de um ponto eletrônico, que seria instalado e depois retirado com ajuda médica.