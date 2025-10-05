Isenção do IR até R$ 5 mil garante quase um 14º salário, diz economista

A ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês vai garantir quase um 14º salário para muitos brasileiros no final do ano, avalia o economista Daniel Teles no UOL News, do Canal UOL.

A medida, aprovada pela Câmara dos Deputados, deve beneficiar uma camada significativa da população, ampliando a renda disponível e incentivando o consumo, especialmente entre trabalhadores formais, destaca o economista.

Se a gente quiser olhar o âmbito anual, a gente está falando de R$ 4 mil, R$ 4 mil e alguma coisinha a mais no bolso do brasileiro. Então, principalmente porque atinge uma camada muito significativa da população, quando a gente olha ali os números, são mais de 60 milhões de brasileiros que nesse primeiro momento eles vão ter um certo alívio no final do mês.

Esses números divergem um pouco, eu vi algo em torno de 60 milhões de brasileiros, depois a gente viu que adicionam-se mais 20. Então, é uma camada significativa da população que passa a ter mais dinheiro no bolso ao final do mês.

Daniel Teles, economista

O economista detalha que o valor acumulado ao longo do ano representa quase um salário extra, especialmente relevante para quem era tributado até R$ 5 mil mensais.



De certa forma, quando a gente olha principalmente para o final do ano, a gente quase que pode, fazendo uma conta aproximada, é quase um décimo quarto salário.

Porque se a gente está falando de R$ 4 mil ao ano que estava sendo tributado e agora passa a não ser mais, óbvio que minha conta tem algumas variáveis, mas o número final é esse, a gente está falando de quase um salário a mais ao final do ano no bolso do trabalhador para quem era tributado e que está nessa alíquota de quem recebe até R$ 5 mil.

Daniel Teles, economista

