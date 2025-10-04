Primeira propaganda na TV foi um estouro, diz dono da Chiquinho Sorvetes

A história da Chiquinho Sorvetes começou com uma rede familiar que, antes mesmo de ser formalizada, já impressionava pelo alcance. "Quando percebi que só a família tinha 35 lojas usando a marca, vi que já era uma rede, mas sem cara de rede", contou o fundador, Isaías Bernardes, no Divã de CNPJ, do Canal UOL.

Foi nesse momento que decidiu reunir os parentes para organizar o negócio, contratando uma agência de publicidade para modernizar o logo e o slogan, além de um escritório de arquitetura que deu identidade visual às lojas.

Na época, início dos anos 2000, as propagandas da Chiquinho chegaram a ser veiculadas em emissoras regionais da TV Globo, algo impensável para uma marca que ainda dava seus primeiros passos como rede. O investimento coletivo da família permitiu campanhas fortes, que ajudaram a criar fila nas unidades e despertar o interesse de futuros franqueados, segundo Isaías Bernardes.

O cardápio, que inicialmente chegou a incluir salgados, foi simplificado para manter o foco no sorvete. A virada aconteceu quando o fundador conheceu o gelato italiano em um curso ministrado por uma equipe da tradicional fabricante de máquinas Capigiani. Foi lá que também entrou em contato com o soft (sorvete expresso feito na hora).

"Quando experimentei a base tradicional do soft, achei muito aguada. Então testei a mesma base do meu gelato italiano na máquina, e saiu um produto totalmente diferente, de altíssima qualidade", lembra.

Assim nasceu a linha de produtos que se tornaria a marca registrada da rede. A partir de apenas dois sabores —baunilha e chocolate—, a Chiquinho desenvolveu mais de 100 variações, como milkshakes, o Shake Mix e sobremesas com toppings premium.

"Hoje, 80% das vendas vêm da base de baunilha e 20% da de chocolate, mas a diferenciação acontece na hora da saborização, com ingredientes de fornecedores homologados e receitas padronizadas", afirmou o dono da rede.

Segundo Bernardes, a simplificação foi essencial para a escalabilidade. A empresa desenvolveu uma logística própria, com centros de distribuição e caminhões, garantindo que todos os franqueados recebam os mesmos ingredientes pelo mesmo preço, em qualquer lugar do Brasil.

"Verticalizamos tudo. O franqueado pede pelo nosso portal, a indústria fatura direto para ele, e nós apenas fazemos o transbordo e a entrega", explica.

Segundo o fundador, esse modelo permitiu não só uniformidade e padronização, mas também margens mais previsíveis. Hoje, cada unidade da Chiquinho Sorvetes fatura em média R$100 mil por mês. "O franqueado fica 17 dias no nosso centro de treinamento e já sai pronto para operar, com know-how em gestão, produto e operação. Diferente de quando eu comecei, em 1980, hoje oferecemos uma fórmula testada e validada de sucesso", diz ele.

