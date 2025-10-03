Shutdown: impasse continua e Trump corta verba de reduto democrata

Fracassou hoje uma proposta do Partido Republicano para finalizar a paralisação temporária de uma série de serviços federais dos EUA, o chamado "shutdown", que dura desde o começo desta semana.

Como retaliação à oposição, o presidente Donald Trump congelou US$ 2,1 bilhões em financiamentos para o transporte público da cidade de Chicago, onde o Partido Democrata é forte.

O que aconteceu

Proposta foi rejeitada no Senado por uma margem de seis votos. Os governistas conseguiram reunir apenas 54 dos 60 votos que seriam necessários. Houve 44 votos contrários, e dois senadores não votaram.

Desde o início do "shutdown", Trump já congelou ao menos US$ 28 bilhões (R$ 149,4 bilhões) em verbas. Estados e cidades com maior influência dos democratas foram especialmente atingidos, e o presidente ameaça demitir funcionários federais como forma de pressionar a oposição.

Trump anunciou a intenção de também reter fundos para Portland (Oregon). Além disso, projetos de transporte e energia limpa tiveram verbas cortadas em Nova York. Desde o começo do ano, Trump já forçou a demissão de cerca de 300 mil funcionários federais.

Governo atribuiu cortes a políticas "woke". Segundo o diretor de Orçamento da Casa Branca, Chicago, terceira maior cidade dos EUA, perdeu as verbas de transporte por suspeita de que os contratos dessa área estivessem promovendo ações afirmativas, como cotas para minorias sociais ou empresas ligadas a essas populações — um tipo de política que os conservadores norte-americanos chamam pejorativamente de "woke" (desperto). Russ Vought afirmou que o dinheiro foi cortado para "garantir que [o financiamento] não estivesse fluindo por meio de contratos baseados em raça".

Governador de Illinois comparou a ação a uma "tomada de reféns. O democrata JB Pritzker disse ainda que Donald Trump prejudica a economia e trabalhadores em nome de interesses políticos próprios.

Shutdown começou por falta de consenso sobre gastos com seguros-saúde. Por lei, o Orçamento deveria ter sido votado até 30 de setembro, para valer no ano fiscal que começou no dia seguinte. Os democratas bloquearam a proposta orçamentária da Casa Branca para pressionar o Executivo a renovar os subsídios da Lei de Assistência Médica Acessível, conhecida como Obamacare, que reduz os gastos com saúde de parte da população. Os republicanos consideram o programa caro e desnecessário.

Paralisação gera insegurança política e econômica. Com o "shutdown", muitos setores deixam de operar, como órgãos de pesquisa econômica. Dessa forma, índices de empregos e inflação, por exemplo, deixam de ser atualizados, privando o Fed (banco central) da sua principal ferramenta para decidir o futuro das taxas de juros e causando maior incerteza nos mercados e para a população.