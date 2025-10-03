'Shutdown' nos EUA deixa em alerta exportador e importador brasileiro

O "shutdown" virou mais um ponto de tensão para exportadores brasileiros que já enfrentam o desafio de manter as vendas para os Estados Unidos em meio ao aumento de tarifas por parte do governo Donald Trump.

O que aconteceu

Paralisação do governo americano trava serviços públicos. O 'shutdown', que limita despesas do governo federal dos Estados Unidos quando o orçamento anual não é aprovado no prazo legal, deve impactar atividades em áreas relacionadas ao comércio exterior, como alfândegas em portos e aeroportos e agências públicas responsáveis por autorização de produtos.

Liberação de cargas pode demorar mais. A redução do número de servidores e o corte da jornada vão tornar mais demorada a liberação de cargas, afirma o presidente da Abece (Associação Brasileira de Empresas de Comércio Exterior), Everton Wutke, que representa algumas das principais tradings no Brasil.

Atrasos impactam diferentes etapas do comércio exterior. Tanto na exportação como na importação, o menor contingente de funcionários do governo americano deve afetar logística, liberação de documentação e processos de pagamentos, áreas nas quais as tradings representadas pela Abece atuam.

Estados Unidos representam 12% das exportações brasileiras. Dos US$ 337 bilhões que o Brasil vendeu para outros países em 2024, uma fatia de US$ 40,3 bilhões foi destinada a mercados americanos. Já as compras de produtos americanos pelo Brasil somaram US$ 40,6 bilhões, que responderam por 15,5% das importações do país, que foram de US$ 262,5 bilhões.

Comércio exterior depende também de agências do governo americano. Além da redução do atendimento nas alfândegas, exportadores e importadores podem ser afetados pela atuação limitada em outros órgãos de governo. É o caso da FDA (Food and Drug Administration), que libera o trânsito para produtos, como medicamentos, alimentos e cosméticos.

Para mitigar riscos, recomendamos ao setor buscar antecipar embarques críticos, reforçar estoques e já começar a negociar prazos. Everton Wutke, presidente da Abece

Custos do comércio exterior ocorrem em diferentes elos da cadeia. Segundo o especialista em comércio exterior Jackson Campos, o atendimento reduzido em portos e aeroportos dos Estados Unidos podem gerar mais custos com diárias de armazenagem em terminais, taxas de remarcação de embarques, cobranças por manuseio extra, multas contratuais e seguros mais caros.

Tarifaço

Shutdown acontece no momento em que exportador brasileiro já enfrenta tarifaço. Os setores atingidos por aumento de tarifas ao longo deste ano já estão com o lucro reduzido, aponta o presidente da AEB (Associação de Comércio Exterior do Brasil), José Augusto de Castro. Segundo ele, novos custos provocados por atrasos na liberação de produtos pela alfândega dos Estados Unidos podem inviabilizar o fechamento de novas vendas.

Se o shutdown demorar, as incertezas crescem, e tanto o exportador daqui como importador de lá podem preferir adiar ou cancelar negócios. José Augusto de Castro, presidente da AEB

Preservar mercado fica mais complicado. Em meio ao aumento de tarifas, alguns exportadores decidiram cortar margens para tentar preservar o mercado nos Estados Unidos, conta o diretor da Cisbra (Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Brasil), Nelson Rocha, também presidente da Caerj, (Câmara de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro). A estratégia, diz ele, é apostar que a política de tarifaços de Trump seja revista adiante, quando, então, o exportador poderá recuperar suas margens.