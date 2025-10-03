Salto: Especialistas apontam que taxa Selic deve cair a partir de março

A maioria dos especialistas aposta que a redução da taxa básica de juros (Selic) começará apenas em março, afirmou o colunista Felipe Salto no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O mercado financeiro projeta manutenção da Selic em 15% ao longo de 2025, devido à preocupação do Banco Central com a inflação ainda acima da meta de 3%. O cenário de trabalho aquecido e alta dos salários também pesa nessa decisão.

A expectativa do mercado, até há algum tempo, era que já nesse ano começasse a redução da Selic.

As declarações da ala política não são uma novidade. O próprio presidente Lula, quando tinha como vice José Alencar, que era um representante da indústria, sempre fazia esse papel de bater no Banco Central e de pedir a redução dos juros. Também no governo Fernando Henrique, por exemplo, o ministro José Serra também sempre fazia esse contraponto. A importância de ter isso no governo, desde que bem arbitrado, é evidente.

Nesse caso, o próprio presidente faz esse alerta e disse, 'olha, todo mundo sabe que precisa reduzir os juros'. Só que hoje, no Banco Central, a visão que podemos depreender da meta é de que ainda há uma perspectiva dos membros do BC e do comitê do Copom de que as expectativas de inflação ainda não estão convergindo no ritmo necessário para a meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 3%. Felipe Salto, colunista do UOL

Para Salto, a economia já mostra sinais de desaceleração, o que poderia ajudar o Banco Central a controlar a inflação, mas o mercado segue cauteloso sobre o ritmo de cortes nos juros.

A atividade econômica já está em desaceleração muito clara. Quando olhamos os indicadores da indústria, do consumo, da pesquisa mensal de comércio, de serviços e mesmo a inflação corrente, eles apontam para isso, o que ajuda na tarefa do BC de controlar a variação dos preços médios da economia.

Mas hoje, os especialistas e os economistas no mercado estão vislumbrando o início da redução dos juros mais para o começo do ano que vem. A maioria está vislumbrando que esse início da queda da Selic poderá acontecer lá pelos idos de março. Felipe Salto, colunista do UOL

'Shutdown mostra risco de regra fiscal mal feita', diz Felipe Salto

O shutdown nos Estados Unidos evidencia que regras fiscais rígidas podem gerar crises graves, aponta Felipe Salto, que defende que, no Brasil, o teto da dívida seja guarda-chuva e não paralise serviços essenciais.

Esse é o exemplo claro de como uma regra fiscal mal feita pode gerar problemas graves. Os EUA têm essa regra de limitação da dívida pública já há muito tempo e várias vezes acontece esse problema.

Quando chega próximo desse limite, o governo americano tem essa paralisação e serviços essenciais, salários e despesas até obrigatórias ficam simplesmente inviabilizadas até que o Congresso ofereça a flexibilização, com a licença para gastar acima do limite estipulado. Felipe Salto, colunista do UOL

