Regras do novo Pix parcelado serão publicadas no final de outubro, diz BC

O Banco Central anunciou hoje que as regras gerais do novo Pix parcelado serão publicadas na última semana deste mês. O sistema padroniza taxas de juros já praticados por bancos participantes do sistema e desvincula as parcelas do limite do cartão de crédito (como ocorre atualmente).

O que aconteceu

Regras e padrões específicos para bancos serão divulgados em dezembro. Isso incluirá, por exemplo, a existência de uma área no aplicativo do banco onde serão listadas todas as parcelas pendentes, para que o cliente consiga acompanhar com facilidade o seu nível de endividamento. Após a publicação, as instituições financeiras terão um prazo, ainda não divulgado, para se adequarem.

"Pix no crédito" pode continuar, desde que não infrinja a nova norma. O parcelamento de Pix já é atualmente oferecido diretamente por bancos, mas cada um tem uma taxa de juros e regras específicas. As parcelas são diretamente ligadas ao cartão de crédito — o que vai deixar de acontecer com a nova função do Banco Central.

A partir de amanhã, BC passa a bloquear chaves Pix que bancos dizem estar ligadas a fraudes. A informação foi divulgada junto do cronograma da implementação do Pix parcelado, no Fórum Pix., um grupo de trabalho do BC que se reúne periodicamente para discutir ações relacionadas ao sistema de pagamentos instantâneos.

Como funciona o Pix parcelado

O Pix parcelado já está integrado aos aplicativos de algumas instituições financeiras, porém ainda não há uma padronização nacional. O objetivo da regulamentação pelo BC é garantir maior transparência e segurança para consumidores e lojistas.

Como o Pix comum não tem custo, muitos consumidores estão se confundindo e usando o Pix parcelado como se também fosse apenas um instrumento de pagamento gratuito, o que não é verdade. Trata-se de um produto de crédito, com incidência de taxas e juros.

O Pix parcelado funciona como um empréstimo pessoal. Na hora em que o cliente abre o aplicativo do seu banco para fazer qualquer pagamento pelo Pix, as instituições financeiras que oferecem essa modalidade atualmente apresentam também a opção de parcelamento, com o número de prestações, os juros e demais custos. O montante contratado é transferido instantaneamente para o destinatário, e as parcelas são descontadas da conta corrente do cliente todo mês.

Os limites de valor e os juros de todos os produtos de crédito, como o Pix parcelado, são definidos atualmente pelos bancos para cada cliente individualmente. Na avaliação, entram a renda, o perfil de gastos e o histórico de inadimplência, entre outros fatores.

De forma geral, as instituições estabelecem um limite total de empréstimo pessoal para o cliente e dividem esse montante por diferentes produtos. Há bancos que permitem que o correntista escolha se quer mais limite no cartão, no CDC (Crédito Direto ao Consumidor) ou no cheque especial. Assim, ao usar o Pix parcelado, provavelmente o cliente vai ter menos limite em outros produtos.

Como comparar o Pix parcelado com outros créditos

Para saber qual opção de crédito é mais vantajosa, o cliente precisa sempre comparar os custos de cada modalidade. Nessa conta, entram juros, impostos e outras taxas cobradas pelos bancos.

Enquanto o Pix parcelado não é regulamentado, as instituições financeiras estão decidindo os encargos de acordo com as suas próprias políticas. A maioria emprega, como parâmetro, o crédito pessoal.

No Brasil, a modalidade de crédito pessoal com juros mais altos é o rotativo do cartão de crédito; a mais barata, o consignado para aposentados do INSS. Por uma mudança da legislação que entrou em vigor em janeiro de 2024, os juros do rotativo estão limitados a 100%, independentemente do prazo da dívida, enquanto a média do mercado para o consignado do INSS se encontrava em 24,3% ao ano em junho de 2025, segundo dados do BC.

Os juros médios do mercado para o crédito pessoal (fora o consignado) estavam em 108,6% ao ano em junho, segundo dados do BC. Essa pode ser uma boa referência para o cliente sobre os juros praticados no Pix parcelado.

Se o parcelamento oferecido no cartão de crédito não tiver juros, essa será uma opção mais vantajosa do que o Pix parcelado. Quando há cobrança de juros no cartão, a chance de o Pix parcelado levar vantagem é maior, considerando as taxas médias de juros praticadas no mercado.