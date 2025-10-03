Produção industrial no Brasil cai 0,7% em agosto na comparação anual

A produção industrial brasileira teve queda de 0,7% em agosto ante o mesmo mês de 2024, divulgou o IBGE (Instituo Brasileiro de Geografia e Estatísticas) nesta sexta-feira (3). Na comparação mensal, o indicador teve aumento de 0,8% sobre julho, com ajuste sazonal.

O que aconteceu

Desempenho no ano segue positivo. O setor industrial manteve taxas de crescimento nas bases de comparação mais longas. Dentro de 2025, o indicador acumula variação positiva de 0,9% e, em 12 meses, de 1,6%.

Maior parte da indústria tem retração em agosto. Na comparação anual, o setor industrial brasileiro teve resultados negativos em três das quatro grandes categorias econômicas, em 15 dos 25 ramos, e em 53 dos 80 grupos. O levantamento do IBGE mostra que 56,8% dos 789 produtos pesquisados apresentaram variação negativa.

Bens de consumo cedem 4,9% em agosto ante mesmo mês de 2024. Embora a categoria tenha respirado na passagem de agosto ante julho, com avanço de 0,8%, ainda acumula retrações, respectivamente, de 1,8% em 2025 e de 0,3% no acumulado em 12 meses.

Eletrodomésticos pressionam bens de consumo duráveis. A queda de produção de 21,8% de eletrodomésticos da linha marrom em agosto ante mesmo mês de 2024, além da retração na linha de automóveis (-3,1%) e de recuos na linha branca (-8,7%) e em móveis (-6,2%) determinaram o desempenho negativo dessa categoria industrial para consumo na base anual.

Bens semiduráveis e não duráveis e bens de capital puxam retração na base anual. Em agosto, na comparação com o mesmo mês de 2024, essas duas categorias apresentaram variações negativas de 5,1% e 5%, respectivamente. Já na comparação com julho, bens de consumo semiduráveis avançaram 0,9%, mas bens de capital cederam 1,4%.

Bens intermediários crescem em agosto. Com avanço de 2%, essa categoria foi a única com variação positiva em agosto ante mesmo mês de 2024. Na comparação com julho, essa atividade subiu 1%, passando a acumular no ano crescimento de 2,2%.