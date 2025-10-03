'Isenção do IR é justiça social, e empresários pagam a conta', diz advogada

A ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais representa justiça fiscal e corrige distorções históricas, avalia a advogada tributarista e presidente do Cenapret (Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Conflitos Tributários) Mary Elbe Queiroz. Ao UOL News, do Canal UOL, ela destaca que o principal desafio do sistema tributário segue sendo a gestão dos gastos públicos.

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta a faixa de isenção e cria compensações para o impacto fiscal, como a tributação de altas rendas e lucros. A proposta ainda precisa passar pelo Senado e pode gerar conflitos federativos caso a arrecadação não seja suficiente para cobrir a renúncia prevista.

O imposto sobre a renda é o imposto para fazer justiça fiscal. Ou seja, obedecer à universalidade, todos pagam, à progressividade e à capacidade contributiva. Quem tem mais deve pagar mais. Então, essa é a realidade. No Brasil, como é um país subdesenvolvido, optou-se por tributar mais o consumo do que a renda. Então daí porque a renda não é muito tributada. Mas especificamente com relação à pessoa física, a tabela do imposto sobre a renda ficou desde 2015 sem uma atualização correta. Houve uma defasagem com a inflação. A tabela ficou sem correção e quem ganhava acima de quatro mil e poucos reais pagava apenas 27,5%. Só que os dividendos foram isentos porque as pessoas jurídicas já eram tributadas e com isso criou-se essa distorção e chegamos no momento atual.

Mary Elbe Queiroz

Queiroz aponta que os empresários serão afetados, mas ainda é preciso ver quanto será o impacto disso.

Gostaria de alertar um ponto que só pegou quem é empresário, que tem o risco do negócio, que tem funcionários, que movimenta a atividade econômica. Veja, realmente o empresário foi o escolhido para pagar a conta. E aí você veja, a segurança do salário de quem ganha acima de R$ 50 mil e tem pessoas do executivo, legislativo e judiciário que recebem esses valores, eles não vão ser alcançados. O empresário é que movimenta a economia e é ele que vai pagar essa conta. Aí a gente fica com a seguinte questão: o micro e pequeno empresário vão ser alcançados, as pessoas do lucro presumido, que faturam até R$ 78 milhões, elas vão ser alcançadas com peso grande? Porque não houve um ajuste na pessoa jurídica.

A advogada destaca possíveis efeitos federativos e alerta para o risco de novos aumentos de tributos caso a compensação não seja suficiente.

A previsão era de que com essa renúncia fiscal e a tributação dos mais ricos, teríamos uma arrecadação de R$ 98 bilhões. Então, excederia R$ 12 bilhões e já estão, inclusive, querendo destinar esse excesso. Essa compensação, essa renúncia vai afetar estados, municípios, distrito federal que recebem uma parte do imposto sobre a renda no fundo de participação. Então pode ser que esses estados e os estados, distrito federal e município tenham uma perda de arrecadação. E aí vamos começar os conflitos apenas quando confirmar que a renúncia vai ser realmente compensada com R$ 98 bilhões de arrecadação. Senão, vai ter que haver aumento em outras áreas e novos aumentos de tributo. Porque o problema do Brasil não é arrecadação, é o gasto. Enquanto não tivermos uma correção do gasto público, saber onde gasta, como gasta e quanto gasta, é que nós teremos uma tributação justa e equilibrada.

Mary Elbe Queiroz

