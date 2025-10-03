Falta de dinheiro foi maior motivo para brasileiros não viajarem, diz IBGE

A falta de dinheiro foi o motivo mais frequente para brasileiros não viajarem em 2024. Os dados são do módulo de Turismo da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgados ontem pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O que aconteceu

O motivo financeiro foi apontado por 24,6 milhões de domicílios, ou 39,2% entre os 62,8 milhões de domicílios em que não houve viagem no ano passado. A falta de tempo ficou com a segunda colocação, com 19,1% ou 12 milhões.

Na análise por rendimento, a falta de dinheiro foi superior à média brasileira em duas faixas: em 55,3% dos domicílios com menos de meio salário-mínimo per capita e em 44,5% dos domicílios com rendimento de meio a menos de 1 salário-mínimo. No grupo com 4 ou mais salários-mínimos, em apenas 11,4% não houve viagem por não ter dinheiro.

Por outro lado, entre os domicílios que registraram viagem, apenas 11,3% pertenciam ao grupo de rendimento mensal domiciliar per capita inferior a meio salário-mínimo. Este grupo representa pouco mais que um quinto dos domicílios pesquisados.

O aumento do rendimento per capita basicamente não interferiu no número de viagens, como explica William Kratochwill, analista da pesquisa. "Isso não se refletiu na distribuição do número de viagens. Ou seja, apesar da diminuição das desigualdades, as viagens continuam concentradas no estrato da população com maior renda", disse.

O percentual de ocorrência de viagem em cada grupo foi diretamente proporcional ao rendimento. O grupo de domicílios com rendimento domiciliar per capita de 4 ou mais salários-mínimos teve ocorrência de viagem de algum morador em 45,7% de seus domicílios, sendo o grupo de maior incidência.

A taxa de ocorrência de viagem nos domicílios com rendimento domiciliar per capita menor que meio salário-mínimo foi de 10,4%. Isso significa que, em aproximadamente 90% dos domicílios nesta faixa de rendimento per capita, não houve ocorrência de viagem.

Falta de tempo é o motivo entre os de maior rendimento

A falta de tempo foi o motivo mais indicado nos domicílios com maiores rendimentos, ocorrendo em 33,2% dos domicílios com mais de 4 salários-mínimos e em 31,4% dos domicílios com 2 a menos de 4 salários-mínimos de rendimento domiciliar per capita. Para o grupo de menor rendimento, em 7,4% dos domicílios foi alegada a falta de tempo para não haver viagem.

Gastos totais em viagens

Os gastos totais em viagens nacionais com pernoite, em 2024, alcançaram R$ 22,8 bilhões, um aumento de 11,7% em relação a 2023. O maior aumento dos gastos foi em famílias com rendimentos de meio a menos de 1 salário-mínimo (8,7%).

Busca por sol e praia lidera

A busca por sol e praia foi o principal tipo de lazer apontado pelos entrevistados da pesquisa, respondendo por 44,6% do total das viagens com essa finalidade. Já as viagens de lazer para cultura e gastronomia foram as únicas que cresceram ao longo de todos os anos da série histórica. Em 2020, eram 15,5% das viagens, passando para 21,5% em 2023 e 24,4% em 2024.