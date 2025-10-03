Greve geral na Grécia reúne trabalhadores contra jornada de 13 horas

Milhares de manifestantes marcharam pelas ruas de Atenas na quarta-feira como parte de uma greve geral que deixou balsas paradas nos portos e interrompeu serviços em todo o país em protesto contra mudanças nas leis trabalhistas da Grécia, incluindo o aumento da jornada de trabalho para 13 horas diárias. As informações são da Reuters.

O que aconteceu

O protesto é contra a lei do governo que permitiria aos empregadores exigir até 13 horas de trabalho por dia de seus funcionários, em comparação com as oito horas atuais. O movimento foi organizado pelos maiores sindicatos do setor público e privado da Grécia, que afirmam que o projeto de lei prejudica os direitos dos trabalhadores.

Nenhum táxi ou trem circulou em Atenas durante as 24 horas da greve, enquanto ônibus, metrô, bonde e serviços de trólebus da capital operaram com horários reduzidos. A greve afetou serviços em todo o país, incluindo escolas, tribunais, hospitais públicos e administrações municipais.

"Estamos aqui para dizer não a um projeto de lei monstruoso", disse Dimitra, uma assistente de vendas de 24 anos que se juntou às manifestações na capital. "Parem com isso! Não somos máquinas", e "Não à escravidão", diziam algumas das faixas.

O projeto de lei deve ser submetido ao parlamento para aprovação neste mês. Além da exigência de até 13 horas de trabalho por dia, a proposta também dá aos empregadores mais flexibilidade em contratações de curto prazo e altera as regras de licença anual no setor privado.

O governo diz que a reforma não é obrigatória e será aplicada por até 37 dias por ano. Afirma, ainda, que oferece aos trabalhadores a chance de receber pagamentos de horas extras de 40% e que atende às demandas de empregadores e trabalhadores por um mercado mais flexível.

Os sindicatos argumentam que as novas regras deixam os trabalhadores vulneráveis a abusos trabalhistas por parte dos empregadores. "Rejeitamos o turno de 13 horas. Exaustão não é desenvolvimento, a tolerância humana tem limites", afirmou em comunicado a Confederação Geral dos Trabalhadores da Grécia, sindicato que representa o setor privado.

O sindicato pediu uma semana de trabalho de 37,5 horas e o retorno dos acordos de negociação coletiva. O país europeu se recupera de uma grave crise econômico entre 2009 e 2018, que cortou salários e pensões e causou um aumento vertiginoso do desemprego.