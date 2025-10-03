Topo

Economia

Greve geral na Grécia reúne trabalhadores contra jornada de 13 horas

Protesto de trabalhadores na Grécia contra jornada de 13 horas de trabalho - Divulgação/Confederação Geral dos Trabalhadores da Grécia (GSEE)
Protesto de trabalhadores na Grécia contra jornada de 13 horas de trabalho Imagem: Divulgação/Confederação Geral dos Trabalhadores da Grécia (GSEE)

Colaboração para o UOL

03/10/2025 15h07

Milhares de manifestantes marcharam pelas ruas de Atenas na quarta-feira como parte de uma greve geral que deixou balsas paradas nos portos e interrompeu serviços em todo o país em protesto contra mudanças nas leis trabalhistas da Grécia, incluindo o aumento da jornada de trabalho para 13 horas diárias. As informações são da Reuters.

O que aconteceu

O protesto é contra a lei do governo que permitiria aos empregadores exigir até 13 horas de trabalho por dia de seus funcionários, em comparação com as oito horas atuais. O movimento foi organizado pelos maiores sindicatos do setor público e privado da Grécia, que afirmam que o projeto de lei prejudica os direitos dos trabalhadores.

Relacionadas

Falta de dinheiro foi maior motivo para brasileiros não viajarem, diz IBGE

Rede de supermercados de SC faz mutirão de empregos com pagamento semanal

Maierovitch: 'Açougue pode manifestar posição política, mas com respeito'

Nenhum táxi ou trem circulou em Atenas durante as 24 horas da greve, enquanto ônibus, metrô, bonde e serviços de trólebus da capital operaram com horários reduzidos. A greve afetou serviços em todo o país, incluindo escolas, tribunais, hospitais públicos e administrações municipais.

"Estamos aqui para dizer não a um projeto de lei monstruoso", disse Dimitra, uma assistente de vendas de 24 anos que se juntou às manifestações na capital. "Parem com isso! Não somos máquinas", e "Não à escravidão", diziam algumas das faixas.

O projeto de lei deve ser submetido ao parlamento para aprovação neste mês. Além da exigência de até 13 horas de trabalho por dia, a proposta também dá aos empregadores mais flexibilidade em contratações de curto prazo e altera as regras de licença anual no setor privado.

O governo diz que a reforma não é obrigatória e será aplicada por até 37 dias por ano. Afirma, ainda, que oferece aos trabalhadores a chance de receber pagamentos de horas extras de 40% e que atende às demandas de empregadores e trabalhadores por um mercado mais flexível.

Os sindicatos argumentam que as novas regras deixam os trabalhadores vulneráveis a abusos trabalhistas por parte dos empregadores. "Rejeitamos o turno de 13 horas. Exaustão não é desenvolvimento, a tolerância humana tem limites", afirmou em comunicado a Confederação Geral dos Trabalhadores da Grécia, sindicato que representa o setor privado.

O sindicato pediu uma semana de trabalho de 37,5 horas e o retorno dos acordos de negociação coletiva. O país europeu se recupera de uma grave crise econômico entre 2009 e 2018, que cortou salários e pensões e causou um aumento vertiginoso do desemprego.

Este projeto de lei apenas amplia a exploração dos trabalhadores, destrói os direitos trabalhistas e a renda de nossas famílias Veta Papoutsakou, 65 anos, representante de um sindicato do setor público

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Economia

Greve geral na Grécia reúne trabalhadores contra jornada de 13 horas

Falta de dinheiro foi maior motivo para brasileiros não viajarem, diz IBGE

Rede de supermercados de SC faz mutirão de empregos com pagamento semanal

Maierovitch: 'Açougue pode manifestar posição política, mas com respeito'

Qual é o valor de um grama de ouro no Brasil hoje, 3 de outubro de 2025?

Produção industrial no Brasil cai 0,7% em agosto na comparação anual

Governo amplia segurança do 'Enem dos Concursos' após operação da PF

'Isenção do IR é justiça social; empresários pagam a conta', diz advogada

Após isenção no IR avançar, Lula volta a mirar juros: 'Temos um problema'

Com Laura Neiva e Chay Suede, Samsung aposta na democratização da inovação

Saiba pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS