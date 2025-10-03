Governo amplia segurança do 'Enem dos Concursos' após operação da PF

Os Ministérios da Gestão e da Justiça e da Segurança Pública divulgaram medidas para aprimorar a segurança da segunda edição do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), o "Enem dos Concursos". A atualização acontece após a PF (Polícia Federal) identificar fraudes pontuais no certame do ano passado.

O que aconteceu

Governo atualiza regras de segurança para o Enem dos Concursos. O aprimoramento adotado em relação à edição de 2024 foi divulgado após a PF cumprir 12 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva contra suspeitos de envolvimento em fraudes a concursos públicos de alta concorrência, inclusive na primeira edição do CPNU.

Transporte das provas terá o mesmo esquema utilizado nas eleições. Conforme as regras, a realização do Enem dos Concursos nos dias 5 de outubro e 7 de dezembro contará com uma operação integrada nos moldes daquela utilizada para o trânsito das urnas eletrônicas.

Diversos órgãos estão envolvidos na segurança do certame. Participam do esquema a Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública) e o Ministério da Justiça. A operação envolve ainda as forças de segurança de todos os 26 estados e do Distrito Federal, além de PF, da PRF (Polícia Rodoviária Federal), da Força Nacional e da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

Confira todas as novidades:

Provas identificadas página a página com códigos de barra específicos para cada candidato;

Número do tipo de prova não será revelado nem durante a aplicação, mas somente quando os gabaritos forem divulgados;

Haverá detectores de metal em todas as salas, além de todos os banheiros dos locais de prova;

Detectores de ponto eletrônico serão utilizados sob orientação policial em todos os municípios;

A Polícia Federal (PF), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as Polícias Militares estaduais estão atuando de forma mais ampliada na escolta de provas, enquanto a Força Nacional junto com as PMs estaduais está garantindo a guarda das provas nos locais de armazenamento.