Calculadora: quanto você deixará de pagar com isenção do Imposto de Renda

A Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, a isenção do IR (Imposto de Renda) para quem recebe até R$ 5.000 por mês. A medida também estabelece uma cobrança menor aos profissionais com remuneração entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350 mensais. Se confirmada pelo Senado e sancionada pelo presidente Lula, a proposta vai resultar em descontos de até R$ 312,89 por mês em relação à cobrança atual.

Use esta ferramenta do UOL, feita com dados da Confirp Contabilidade, para verificar exatamente quanto você deixará de pagar com a mudança: calculadora de isenção do IR.

O que aconteceu

Isenção do IR subirá de R$ 3.036 para R$ 5.000. Hoje, estão livres do Imposto de Renda todos aqueles com rendimento mensal de até R$ 3.036, valor equivalente a dois salários mínimos. Com a alteração proposta, o maior salário isento vai eliminar um desconto mensal de R$ 312,89, ou R$ 4.067,57 em um ano, valor já com o 13º estimado.

Mudança também beneficia quem recebe salários até R$ 7.350 por mês. O grupo é formado por pessoas que pagam atualmente as alíquotas máximas do Imposto de Renda, de 22,5% e 27,5%. Para aqueles com salários de R$ 6.000, por exemplo, o desconto mensal ficará R$ 179,75 menor, de R$ 574,30 para R$ 394,55. Em um ano, profissional vai elevar a renda em R$ 2.336.

Governo avalia que 15 milhões serão beneficiados. As estimativas do Ministério da Fazenda consideram que 10 milhões deixarão de pagar qualquer imposto após a isenção ser formalizada e outros 5 terão a cobrança reduzida por receberem entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350.

Simulações mostram como ficarão os descontos. A calculadora do UOL com dados da Confirp mostra como ficam as cobranças do IR por faixa de renda. Os valores a partir de R$ 7.350 não sofrem alterações e mantêm a alíquota universal de 27,5% para todos os rendimentos até R$ 50 mil. A partir desse valor, haverá uma cobrança adicional para compensar as isenções.

Alterações devem começar a valer a partir de 2026. Para isso acontecer, é necessária a aprovação do texto pelo Senado Federal antes de seguir para a sanção do presidente Lula, idealizador da proposta. Caso o projeto seja modificado, ele voltará à Câmara antes de ser enviado para sanção presidencial.

Exemplos de como fica o IR: