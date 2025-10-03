Topo

Economia

Calculadora: quanto você deixará de pagar com isenção do Imposto de Renda

Calculadora da nova isenção do Imposto de Renda - Arte/UOL
Calculadora da nova isenção do Imposto de Renda Imagem: Arte/UOL

Do UOL, em São Paulo

03/10/2025 18h47

A Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, a isenção do IR (Imposto de Renda) para quem recebe até R$ 5.000 por mês. A medida também estabelece uma cobrança menor aos profissionais com remuneração entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350 mensais. Se confirmada pelo Senado e sancionada pelo presidente Lula, a proposta vai resultar em descontos de até R$ 312,89 por mês em relação à cobrança atual.

Use esta ferramenta do UOL, feita com dados da Confirp Contabilidade, para verificar exatamente quanto você deixará de pagar com a mudança: calculadora de isenção do IR.

Relacionadas

Câmara aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 por mês

Super-ricos pagam menos imposto que classe média desde 2009, diz estudo

Haddad comemora unanimidade para isenção do IR e vê apoio similar no Senado

O que aconteceu

Isenção do IR subirá de R$ 3.036 para R$ 5.000. Hoje, estão livres do Imposto de Renda todos aqueles com rendimento mensal de até R$ 3.036, valor equivalente a dois salários mínimos. Com a alteração proposta, o maior salário isento vai eliminar um desconto mensal de R$ 312,89, ou R$ 4.067,57 em um ano, valor já com o 13º estimado.

Mudança também beneficia quem recebe salários até R$ 7.350 por mês. O grupo é formado por pessoas que pagam atualmente as alíquotas máximas do Imposto de Renda, de 22,5% e 27,5%. Para aqueles com salários de R$ 6.000, por exemplo, o desconto mensal ficará R$ 179,75 menor, de R$ 574,30 para R$ 394,55. Em um ano, profissional vai elevar a renda em R$ 2.336.

Governo avalia que 15 milhões serão beneficiados. As estimativas do Ministério da Fazenda consideram que 10 milhões deixarão de pagar qualquer imposto após a isenção ser formalizada e outros 5 terão a cobrança reduzida por receberem entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350.

Simulações mostram como ficarão os descontos. A calculadora do UOL com dados da Confirp mostra como ficam as cobranças do IR por faixa de renda. Os valores a partir de R$ 7.350 não sofrem alterações e mantêm a alíquota universal de 27,5% para todos os rendimentos até R$ 50 mil. A partir desse valor, haverá uma cobrança adicional para compensar as isenções.

Alterações devem começar a valer a partir de 2026. Para isso acontecer, é necessária a aprovação do texto pelo Senado Federal antes de seguir para a sanção do presidente Lula, idealizador da proposta. Caso o projeto seja modificado, ele voltará à Câmara antes de ser enviado para sanção presidencial.

Exemplos de como fica o IR:

  • Quem ganha até R$ 3.036 continuará isento
  • Quem ganha R$ 3.500 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 39,76 para R$ 0
  • Quem ganha R$ 4.000 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 114,76 para R$ 0
  • Quem ganha R$ 4.500 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 200,39 para R$ 0
  • Quem ganha R$ 5.000 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 312,89 para R$ 0
  • Quem ganha R$ 5.001 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 313,12 para R$ 312,76
  • Quem ganha R$ 5.500 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 436,80 para R$ 190,48
  • Quem ganha R$ 6.000 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 574,30 para R$ 394,55
  • Quem ganha R$ 6.500 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 711,80 para R$ 598,63
  • Quem ganha R$ 7.000 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 849,30 para R$ 802,70
  • Quem ganha R$ 7.349 por mês terá seu imposto mensal reduzido de R$ 945,28 para R$ 845,14
  • Quem ganha entre R$ 7.350 e R$ 50 mil continuará com as alíquotas fixas de 27,5%

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Economia

Dólar fica estável, e Ibovespa tem leve alta com cenário fiscal no radar

Salto: Especialistas apontam que taxa Selic deve cair a partir de março

Calculadora: quanto você deixará de pagar com isenção do Imposto de Renda

Regras do novo Pix parcelado serão publicadas no final de outubro, diz BC

Shutdown: impasse continua e Trump corta verba de reduto democrata

Com 101 vagas e salários de até R$ 44 mil, Alerj abre concurso após 9 anos

Casas Bahia abre mais de 800 vagas de emprego em mais de 100 cidades

Jantar imersivo une tech e comida molecular, mas a experiência custa caro

Greve geral na Grécia reúne trabalhadores contra jornada de 13 horas

Falta de dinheiro foi maior motivo para brasileiros não viajarem, diz IBGE

Rede de supermercados de SC faz mutirão de empregos com pagamento semanal