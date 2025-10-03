Após isenção no IR avançar, Lula volta a mirar juros: 'Temos um problema'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o elevado nível da taxa básica de juros da economia brasileira. Ele avalia que a manutenção da Selic em 15% ao ano, o maior patamar desde 2006, representa um "problema" para o desenvolvimento econômico nacional.

O que aconteceu

Lula demonstra preocupação com o elevado patamar dos juros no Brasil. O presidente avalia que o atual nível da taxa Selic representa "um problema" a ser corrigido. "A gente precisa ter consciência de que inflação baixa, juros baixos, significa crescimento. Significa geração de emprego, significa melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro", disse durante entrevista à TV Liberal, de Belém (PA).

Critica surge após vitória do governo com a isenção do Imposto de Renda. O ataque aos juros voltou ao radar de Lula após a equipe econômica do governo direcionar as atenções ao fim da cobrança do IR àqueles com renda de até R$ 5.000. Aproado por unanimidade pela Câmara dos Deputados, o texto ainda depende do aval do Senado Federal.