'Shutdown' pode afetar emissão de vistos a turista brasileiro

A emissão de vistos americanos para brasileiros pode ser impactada pelo "shutdown", a paralisação de parte dos serviços do governo americano por falta de aprovação do orçamento público federal no Congresso. O risco é ampliado pela entrada em vigor, neste mês de outubro, de novas regras que ampliam a quantidade de pessoas que precisam passar por entrevista.

O que aconteceu

Paralisação do governo americano atinge serviços públicos. O 'shutdown', que limita as despesas do governo federal dos Estados Unidos quando o orçamento anual não é aprovado dentro do prazo legal, pode levar à suspensão de atendimentos, a demissões e afastamento de servidores públicos. Esse evento deve impactar o ritmo de atividades em áreas relacionadas ao turismo, como na dos consulados e nas embaixadas que emitem vistos, e nas alfândegas de aeroportos.

Novas regras de emissão de vistos ampliaram universo de pessoas que precisam de entrevista. Entre as alterações que começaram a valer nesse 1º de outubro está a determinação de que adolescentes menores de 14 anos e idosos acima de 79 também sejam obrigados à entrevista para a obtenção de visto americano de não imigrante, que inclui o de turismo (B1/B2), destaca o diretor executivo da Abracorp (Associação Brasileira de Agências de Viagens)

Como o shutdown acontece justo no momento em que entram em vigor essas novas regras para processos de visto, e mais gente terá que fazer a entrevista, cresce o risco de que o agendamento demore ainda mais. José Augusto de Castro, diretor executivo da Abracorp

Atrasos aconteceram em outros eventos de shutdown. Segundo a presidente da ABAV Nacional (Associação Brasileira de Agências de Viagens), Ana Carolina Medeiros, em 2019, quando a paralisação do governo americano durou 35 dias, a emissão de vistos para brasileiro sofreu atrasos.

Atrações turísticas podem ter horário reduzido. Outro transtorno na vida do turista que pode ser provocado pelo shutdown é o fechamento ou redução do horário de funcionamento de atrações turísticas sob controle do governo federal, como alguns parques nacionais.

Esses episódios demonstram que há riscos operacionais que exigem planejamento e atenção. Por isso, orientamos que roteiros sejam planejados com assessoria de agentes de viagens, que estão acostumados a lidar com situações atípicas que podem impactar a programação original. Ana Carolina Medeiros, presidente da ABAV Nacional

Tempo médio de emissão é de 35 dias. Segundo o consulado americano, o tempo médio para agendamento da entrevista varia do lugar em que é solicitada, mas tem oscilado entre 14 dias e 56 dias, para o B1/B2, por exemplo.

Taxa mais cara exige maior atenção com documentos. Profissionais do setor de viagens alertam que o transtorno de perder uma viagem por causa de atrasos na emissão do visto se tornou maior por causa do reajuste das taxas cobradas de cada pessoa, que passaram de US$ 185 para US$ 435 (R$ 2.318 pelo fechamento do mercado de câmbio de 1º de outubro).

A fila para entrevista é longa. Nos primeiros cinco meses de 2025, segundo dados do Departamento de Estado americano, foram expedidos 376 mil vistos a turistas com passaporte do Brasil. Há, portanto, mais de 3,4 mil brasileiros que passaram pela fila a cada mês, considerando apenas as que conseguiram o carimbo, sem contabilizar aquelas que tiveram o pedido recusado. Em 2024, segundo levantamento da consultoria Viva America, o Brasil recebeu 1,15 milhão de vistos americanos, mesmo patamar de 2023.

Estados Unidos representam principais destinos internacionais do brasileiro. Entre janeiro e julho deste ano, 1,1 milhão de brasileiros desembarcaram em aeroportos americanos, segundo dados do Departamento do Comércio dos Estados Unidos, aumento de 4,6% ante mesmo período de 2024.

Impacto do shutdown no turismo regional dos EUA. Para a presidente executiva da Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo), Marina Figueiredo, que representa empresas que montam e vendem os pacotes turísticos a agências ou ao público final, a duração do shutdown será determinante para dimensionar os efeitos finais para o turismo nos Estados Unidos.