Operação da PF mira fraudes em concursos da Caixa, do BB e no CPNU

Fraudes investigadas pela PF envolvem concursos públicos disputados Imagem: Chris Ryan/Getty Images

Do UOL, em São Paulo

02/10/2025 07h48

A PF (Polícia Federal) cumpre nesta manhã 12 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva contra suspeitos de envolvimento em fraudes a concursos públicos.

O que aconteceu

Operação Última Fase foi deflagrada nesta manhã. A ação, realizada com o apoio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, tem o objetivo de "garantir maior segurança, transparência e integridade nos processos seletivos realizados".

Fraudes investigadas envolvem concursos concorridos. As investigações apontam para irregularidades no CPNU (Concurso Público Nacional Unificado) de 2024, além dos certames para o ingresso na Polícia Civil de Pernambuco e de Alagoas, na Universidade Federal da Paraíba, na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil.

PF cumpre três mandados de prisão preventiva. A operação também conta com 12 mandados de busca e apreensão e diversas medidas cautelares, incluindo afastamento de cargos públicos e sequestro de bens, nos estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

Investigados foram excluídos dos processos seletivos. Além disso, eles estão afastados dos cargos públicos já ocupados e poderão responder pelos crimes de fraude em certame de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público.

