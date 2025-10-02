Como shutdown em momento crucial para os EUA pode 'respingar' no Brasil

O shutdown do governo americano tende a ser pouco relevante para a Bolsa em condições normais, afirma Thiago Calestine, economista e sócio da Dom Investimentos. No cenário atual, porém, ele destaca que o contexto é mais delicado do que em anos anteriores e isso pode "respingar" no Brasil.

O Fed iniciou um ciclo de cortes de juros e as ações nos EUA estão em níveis recordes, o que aumenta a sensibilidade dos mercados a choques. Com o shutdown, dados fundamentais como o payroll deixam de ser divulgados, deixando o Federal Reserve sem informações cruciais para decidir os próximos passos da política monetária. Um movimento de mais segurança do dinheiro pode significar saída de montantes importantes investidos no Brasil

Eu acredito que a melhor forma da gente analisar esse shutdown é olhando os shutdowns passados. Então a gente sabe que em média levando em conta os últimos 20 shutdowns que a gente teve na economia americana, em média, eles duram oito dias e durante esses oito dias durante esse período em média a bolsa americana costuma subir 0,3%. Então a rigor o mercado ele não não tende a se movimentar muito durante o shutdown. É uma coisa meio irrelevante para ele.

Thiago Calestine, economista

Porém, é crucial falar que nesse shutdown de agora é bem específico, porque o Banco Central americano ele acabou de entrar num ciclo de corte de juros, e a Bolsa americana está batendo recorde atrás de recorde. Com o shutdow, o departamento do governo responsável por mostrar o número do payroll [relatório de emprego] não funciona.

Thiago Calestine

Calestine ressalta que, sem o payroll, o Fed toma decisões "às cegas" em um momento em que a Bolsa está concentrada e valorizada como nunca, num momento crucial para a política monetária de Trump.

Sem o dado do payroll de sexta-feira, o Banco Central americano fica cego num momento crucial para ele continuar a ter o termômetro se ele permanece com esse tom mais expansionista com relação à política monetária ou não. E esse impasse com relação ao número do payroll pode ter um impacto bastante grande na Bolsa.

E o Brasil?

Se investidores americanos decidirem buscar ativos considerados mais seguros, países emergentes como o Brasil podem ver saídas rápidas de capitais, segundo o economista.

Se o shutdown desencadear uma reação de realização de lucros, ou seja os investidores americanos tendem a fazer um movimento de sair dos ativos de risco e ir para os ativos mais seguros, todos os mercados globais estão inclusos nesse movimento. Então se o mercado norte-americano, que é o mais seguro do mundo, não consegue atrair a vontade dos investidores de ter o seu dinheiro aplicado lá, quem dirá bolsas de países emergentes, como a nossa. Então, se esse shutdown desencadear um movimento de realização da bolsa americana e a bolsa americana cair, tenho certeza que o dinheiro que está aqui no Brasil volta bem rápido para a renda fixa norte-americana, que é o porto seguro global.

Thiago Calestine

Os mercados são interligados, então eu acredito que o mercado prefere uma certeza ruim a uma incerteza. Se a gente não tiver esse dado e a autoridade monetária ficar um pouco cega, o mercado lá pode estressar sim e esse estresse respingar um pouco no nosso mercado aqui.

Thiago Calestine

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: